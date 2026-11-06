Штраф с надбавкой: как каршеринг увеличивает счет за поездку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Юрист объяснил, какие дополнительные платежи можно оспорить и когда клиент вправе отказаться от оплаты.

Когда аренда машины закончилась, автомобиль уже припаркован, на телефон может прийти уведомление о списании денег. То повреждение обнаружили, то штраф вырос в несколько раз, то к ремонту добавили оплату простоя. Но это не значит, что водитель должен соглашаться с каждой суммой. Юрист Александр Манько рассказал «Абзацу», какие начисления можно оспорить.

Одна из самых неприятных ситуаций — претензия из-за повреждения автомобиля. Чтобы не отвечать за чужие царапины, Манько посоветовал снимать машину на видео до начала аренды и после нее. Не лишним будет сохранить и запись экрана с отметкой «Аренда завершена».

Если деньги уже списали, следует запросить акт осмотра и фотографии повреждений. При необходимости можно провести независимую экспертизу. По словам юриста, суды нередко уменьшают предъявленные суммы в два-три раза.

Другая спорная ситуация — штраф с дополнительной комиссией. Например, нарушение обошлось в 500 рублей, но компания списала 2500, сославшись на обработку штрафа или административный сбор.

«По закону заплатить вы обязаны только сам штраф. Все, что сверху, — это навязанная услуга. И вы имеете право от нее отказаться», — подчеркнул Манько.

Наконец, водителю могут предложить оплатить простой машины в ремонте. Компании объясняют это тем, что автомобиль не приносит доход, пока находится в сервисе. Однако сам факт ремонта еще не доказывает размер потерянной прибыли.

Юрист пояснил, что суды могут уменьшить такие взыскания или полностью отменить их. Для этого компании придется обосновать предъявленную сумму.

Главное правило для водителя — не выбрасывать записи поездки и не оплачивать спорные начисления, не разобравшись в их основаниях. Фото, видео и документы могут пригодиться, если дело дойдет до суда.

«Закон защищает не того, кто громче кричит, а того, кто знает свои права», — подытожил юрист.

За последние полгода число судебных разбирательств с каршеринговыми сервисами выросло на 48%. При этом претензии к водителям могут возникнуть даже спустя несколько месяцев после аренды автомобиля, а суммы взысканий в отдельных случаях достигают сотен тысяч рублей.

Рост числа споров не заставил сервисы пересмотреть подход к штрафам. В компаниях считают такие меры необходимыми для поддержания безопасности и порядка на дорогах. Там отмечают, что стремятся сократить количество нарушений, добиться соблюдения правил аренды и аккуратного обращения с автомобилями.

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