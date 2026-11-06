Ваза в лицо и хитрая месть: как Сталлоне и Шварценеггер воевали за Голливуд

Сильвестр Сталлоне рассказал, как Шварценеггер заманил его в провальный фильм

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people via www.imago

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В погоне за званием главной звезды боевиков актеры соревновались даже в количестве убитых на экране врагов.

Актер Арнольд Шварценеггер однажды хитростью заставил своего главного конкурента Сильвестра Сталлоне согласиться на роль в фильме, который впоследствии провалился. Это был лишь один из эпизодов многолетнего соперничества голливудских звезд. О том, как они пытались превзойти друг друга и почему в итоге стали друзьями, Сталлоне рассказал в подкасте The Rest Is Entertainment, сообщает The Blast.

По словам 80-летнего Сталлолоне, их отношения на протяжении многих лет были откровенно враждебными. Оба стремились стать главной звездой боевиков, постоянно сравнивали свои успехи и даже соревновались в количестве убитых на экране противников.

Сталлоне запустил в Шварценеггера вазой с цветами

История противостояния двух актеров началась в 1977 году на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Тогда Сталлоне приехал на мероприятие после успеха фильма «Рокки», получившего шесть номинаций. Шварценеггер претендовал на награду в категории «Новая звезда года» за картину «Оставайся голодным».

Организаторы посадили будущих соперников за один стол. По воспоминаниям Сталлоне, на протяжении вечера Шварценеггер пристально наблюдал за ним, особенно когда «Рокки» проигрывал в очередной номинации.

Однако ситуация изменилась после объявления победителя в категории «Лучший драматический фильм». Награду получила картина Сталлоне.

Актер настолько бурно отреагировал на победу, что схватил стоявшую на столе вазу с цветами и бросил ее в сторону Шварценеггера. Позднее он объяснил, что попытался представить происходящее как обычное выражение радости.

«Я сделал вид, что радуюсь, типа «ура», — вспоминал Сталлоне.

Именно этот эпизод, по его словам, положил начало многолетнему противостоянию.

«И перчатка была брошена, и игра началась», — добавил актер.

Кто убьет больше врагов и получит больший гонорар

В 1980-е годы соперничество превратилось в настоящую гонку за звание главной звезды боевиков. Сталлоне снимался в продолжениях «Рокки», «Кобре», «Кулаке» и других картинах. Шварценеггер отвечал ролями в «Конане-варваре», «Терминаторе», «Коммандо» и «Вспомнить все».

Каждый пытался сделать следующий фильм масштабнее и зрелищнее предыдущего. По словам Сталлоне, актеры соревновались практически во всем: от размеров оружия до количества противников, которых их персонажи уничтожали на экране.

«Чем больше я его злил, чем больше он злил меня, тем упорнее мы боролись за право снять следующий боевик», — признался артист.

Актеры стремились использовать более внушительное оружие, устраивать масштабные перестрелки и получать лучшие роли. Шварценеггер позднее рассказывал, что их конкуренция распространялась и на заработки.

В подкасте 2 Bears, 1 Cave в декабре 2024 года он вспомнил, что за фильм «Конан-разрушитель» в 1984 году получил миллион долларов. Примерно в тот же период Сталлоне сумел договориться о гонораре в пять миллионов долларов.

Шварценеггер стремился догнать конкурента и постепенно увеличивал свои заработки. В 1997 году за роль Мистера Фриза в фильме «Бэтмен и Робин» он получил 30 миллионов долларов.

Как Шварценеггер подставил Сталлоне с провальной комедией

Одним из самых необычных эпизодов противостояния стала история с фильмом «Стой! Или моя мама будет стрелять», вышедшим в 1992 году.

На главную роль рассматривали обоих актеров. Шварценеггер утверждал, что сразу понял: проект вряд ли окажется успешным. Однако вместо простого отказа он решил воспользоваться соперничеством со Сталлоне.

Как актер рассказал в интервью TMZ в 2024 году, он вместе со своим агентом разработал хитрый план. Представители двух звезд поддерживали связь. Когда стало известно, что Сталлоне заинтересован в съемках, агент Шварценеггера сделал вид, будто его клиент тоже очень хочет получить эту роль.

Расчет оказался верным: Сталлоне не захотел уступать конкуренту и согласился сниматься. Шварценеггер признался, что был чрезвычайно доволен, когда его задумка сработала.

Узнав подробности этой истории, Сталлоне не скрывал возмущения.

«Можно ли быть еще более коварным?» — спросил он бывшего соперника.

В итоге комедия действительно не оправдала ожиданий. Картина получила негативные отзывы критиков и три антипремии «Золотая малина», в том числе за худшую мужскую роль Сталлоне.

Как закончилась многолетняя вражда

Несмотря на ожесточенную конкуренцию, со временем актеры перестали воспринимать друг друга как врагов.

Поворотным моментом стал 2003 год, когда Шварценеггер победил на выборах губернатора Калифорнии и временно отошел от активной кинокарьеры.

Примерно в этот период бывшие соперники случайно встретились в баре. По воспоминаниям Сталлоне, разговор оказался неожиданно спокойным. Актер признался, что больше не видит смысла в продолжении их противостояния.

«Я сказал, что с меня хватит. Мы не соперники. Он больше не снимался в кино», — рассказал Сталлоне.

При этом он поблагодарил Шварценеггера за годы конкуренции, которые заставляли его постоянно двигаться вперед. По словам актера, Арнольд испытывал похожие чувства. Так многолетняя вражда постепенно превратилась в дружбу.

От заклятых врагов до партнеров по съемкам

После примирения Шварценеггер и Сталлоне не только начали общаться, но и стали вместе работать. Они появились в трех частях франшизы «Неудержимые», а также сыграли главные роли в боевике «План побега».

За прошедшие годы актеры неоднократно рассказывали о своей дружбе и с юмором вспоминали прежние конфликты. По словам Сталлоне, они провели немало времени вместе, в том числе за сигарами, которые оба любят.

Теперь бывшие конкуренты воспринимают свое противостояние как важную часть карьеры.

Сталлоне признает, что постоянное желание превзойти Шварценеггера помогало ему двигаться вперед, выбирать более сложные проекты и не останавливаться на достигнутом.

В итоге борьба за звание главной звезды боевиков не разрушила их отношения, а стала основой многолетней дружбы.

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