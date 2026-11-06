«Мне стыдно»: Райкин рассказал о последнем разговоре с умирающей сестрой

Константин Райкин рассказал, что его сестре Екатерине было очень тяжело перед смертью

Фото: legion-media/Kommersant

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О чем перед смертью сожалела заслуженная артистка РСФСР?

Последние дни совей жизни заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина провела в окружении близких. Каждый пытался отвлечь актрису театра и кино от страданий. О своей последней встрече с сестрой рассказал и народный артист России Константин Райкин, брат Екатерины Райкиной. Его слова передает РИА Новости.

«Семья не знала, как помочь»: Константин Райкин о последних днях жизни Екатерины

Константин Райкин рассказал, что последние дни жизни Екатерины он провел рядом с ней. Народный артист видел, как его сестра мучается от невыносимых болей, но ничего не мог сделать.

«Ей было невыносимо тяжело. И как ей помочь в этом?» — поделился воспоминаниями Константин Райкин на прощании с Екатериной Райкиной.

Также актер рассказал, что в время последнего визита к сестре он пытался отвлечь ее от переживаний, вспоминая вместе с ней забавные истории из юности.

Во время душевного разговора Екатерина Райкина призналась младшему брату (Константин младше на 12 лет. — Прим. Ред.) в том, о чем они, никогда не говорили прежде — о детских обидах и ссорах.

«Это был мой последний к ней визит. И тогда моя умирающая сестра сказала: «Мне очень стыдно», — сказал Константин Райкин.

Полвека на сцене: кто такая Екатерина Райкина

Екатерина Райкина умерла 3 ноября 2026 года в возрасте 88 лет. Актриса скончалась в московской больнице. В начале октября ее госпитализировали с подозрением на острое кишечное кровотечение. Последние недели артистка практически не вставала с кровати.

Екатерина Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде в семье актера Аркадия Исааковича Райкина и актрисы Руфи Марковны Райкиной-Иоффе. Больше 50 лет Екатерина Райкина посвятила театру имени Вахтангова. Впервые на сцену дочь советских артистов вышла в 12 лет, сыграв Козетту в постановке «Отверженные». Эта была случайность: молодая актриса, исполнявшая роль Козетты, заболела, поэтому ее заменила юная Екатерина.

Окончив Щукинское училище, Екатерина стала частью труппы Вахтанговского театра.

«Выпускница Вахтанговской школы, где учителями Екатерины Аркадьевны были первые вахтанговцы — Вера Константиновна Львова и Леонид Моисеевич Шихматов, в 1959 году она была принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова и прослужила в ней почти полвека. <…> Мы скорбим и приносим глубокие соболезнования родным и близким. Вечная, светлая память!» — говорилось в сообщении театра имени Вахтангова.

Екатерина Райкина также оставила заметный след в кино. Заслуженная артистка РСФСР сыграла в таких картинах как: «Софья Перовская» (1967), «Благочестивой Марте» (1980), «Клуб женщин» (1987) и других.

Где и когда похоронили Екатерину Райкину

Прощание с Екатериной Райкиной состоялось 6 ноября в Школе Райкина в Москве. Отпевание прошло в церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Ордынке. Проводить актрису в последний путь пришли десятки людей: родственники, друзья, коллеги. Кадры церемонии публиковал 5-tv.ru.

После этого тело заслуженной артистки РСФСР кремировали. Урну с прахом актрисы Екатерины Райкиной планируют похоронить на Новодевичьем кладбище, рядом с родителями.

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