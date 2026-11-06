«Светлая память»: Михалкова показала редкие фото Юрия Николаева с женой

Фото: legion-media/PhotoXPress.ru

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Телеведущий умер 4 ноября 2025 года. Супруга пережила мужа всего на восемь месяцев.

В годовщину смерти народного артиста России и телеведущего Юрия Николаева Татьяна Михалкова поделилась архивными фотографиями артиста с супругой Элеонорой. Жена народного артиста РСФСР Никиты Михалкова вспомнила не только телеведущего, но и его спутницу жизни, с которой их семью связывала многолетняя дружба.

«Годовщина памяти Юры и Ляли Николаевых, они жили и работали вместе. Светлая память», — написала Татьяна Михалкова в соцсети.

Под публикацией пользователи также вспомнили супругов. Для многих этот пост стал напоминанием о паре, которая провела вместе полвека, а затем ушла из жизни с разницей всего в восемь месяцев.

Instagram*/tatyanamixalkova

Дружба, которая связывала две семьи

Юрий Николаев и Никита Михалков были близкими друзьями. Их объединяли общие интересы: мужчины любили охоту, теннис и автомобили, ходили друг к другу в гости. Со временем дружба стала семейной: Татьяна Михалкова и Элеонора Николаева тоже хорошо знали друг друга.

«С годами я стал много бережнее относиться к друзьям, да и вообще к людям. Старался не терять, а приобретать. Если я чувствую, что мы смотрим в одну сторону, дышим одним воздухом, значит, это мой человек», — говорил Николаев в интервью «Известиям».

Instagram*/tatyanamixalkova

Как Юрий Николаев встретил будущую жену

Личная жизнь телеведущего складывалась не сразу. Еще в студенческие годы он женился на однокурснице Галине. Однако этот союз оказался недолгим: супруги расстались примерно через два года. Позднее Николаев вспоминал о первом браке как о части своей юности.

С Элеонорой, которую близкие называли Лялей, артист был знаком с подросткового возраста. Девушка приходилась сестрой его другу. В тот период между ними не было романтических отношений, однако спустя несколько лет они случайно встретились в троллейбусе. К тому времени Николаев уже развелся, и знакомство переросло в роман.

Элеонора была младше будущего мужа. По воспоминаниям телеведущего, она запомнила его еще во время первой встречи и обрадовалась, когда они вновь увиделись. В итоге в 1975 году пара поженилась. С этого момента супруги больше не расставались.

Не только романтика: каким был брак Николаевых

Семейная жизнь Юрия и Элеоноры не всегда была безоблачной. Николаев стал одним из самых узнаваемых лиц советского телевидения. Миллионы зрителей знали его по программе «Утренняя почта», а также по «Песне года», «Голубым огонькам» и другим передачам. Популярность приносила не только признание, но и повышенное внимание поклонниц.

Сам телеведущий откровенно рассказывал и о другом непростом периоде — увлечении алкоголем. В интервью он признавался, что временами не мог самостоятельно справиться с этой привычкой. Элеонора не оставляла мужа: по словам Николаева, она прощала его и помогала пережить сложные времена.

«В моей жизни было всего две женщины — моя жена и все остальные. Но наш брак абсолютно нельзя назвать идеальным. Когда я слышу, что люди прожили какое-то неимоверное количество лет и ни разу не поругались, ни разу не повысили голос, ни разу не расходились, я не верю им», — рассказывал Юрий в интервью на федеральном канале.

У пары не было общих детей. Николаев называл это одним из главных сожалений своей жизни. Супруги с особенной теплотой относились к племянникам, поддерживали их и участвовали в их воспитании. Элеонора при этом не только была рядом с мужем, но и помогала ему в работе: ее экономическое образование пригодилось при ведении финансовых дел телевизионных проектов артиста.

«Мы очень хотели <…> Конечно, сейчас уже поздно говорить, но хотели, да <…> Было время, когда всерьез обсуждали идею взять ребенка из детского дома. Тогда это было довольно сложно. И мы взвешивали все за и против. Так и не пришли к тому, что готовы взять ребенка», — говорил Николаев.

Две утраты с разницей в восемь месяцев

Юрий Николаев умер 4 ноября 2025 года. Ему было 76 лет. В день смерти телеведущего госпитализировали в одну из московских больниц после резкого ухудшения самочувствия. Ранее артист рассказывал о продолжительной борьбе с онкологическим заболеванием.

Элеонора пережила мужа всего на восемь месяцев. Она скончалась 12 июля 2026 года в возрасте 74 лет. Элеонору похоронили на Троекуровском кладбище рядом с супругом.

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