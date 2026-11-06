Туалеты во дворах? В Киеве заговорили о коммунальном кризисе

В Киеве заговорили о туалетах на улицах из-за коммунального кризиса

Фото: www.globallookpress.com/Michael Schellinger

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Власти предупреждают о тяжелой зиме.

Жителям Киева, возможно, придется копать уличные туалеты, если город не сможет обеспечить стабильную работу коммунальных систем. Такую перспективу озвучил глава Деснянского района Максим Бахматов после заседания Киевского городского совета.

«Только что вышел из КГГА (Киевская городская государственная администрация. — Прим. Ред.), там сейчас идет заседание Киевского горсовета, так вот один депутат, заместитель (мэра Киева Виталия. — Прим. Ред.) Кличко, сказал <…> похоже, весь город будет копать туалеты. Потому что воды нет, отопления нет, электричества нет», — сообщил Бахматов.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщил о повреждении объектов регионального энергоузла. После этого в городе ввели экстренные отключения электричества, возникли перебои с водоснабжением, а также проблемы с движением трамваев и троллейбусов.

«Зима будет непростой», — приводит слова Кличко ТАСС со ссылкой на издание «Общественное. Новости».

Мэр подчеркнул, что не намерен сеять панику, однако считает необходимым открыто говорить о возможных трудностях. По его словам, городские власти должны учитывать даже самые неблагоприятные сценарии и заранее готовиться к ним.

Отвечая на вопрос о проблемах с водоснабжением, Кличко не исключил дальнейшего ухудшения ситуации. Он также призвал жителей Киева самостоятельно продумать план действий на случай серьезных перебоев с коммунальными услугами.

«Также обращаемся к жителям с призывом тоже просчитывать разные сценарии. Крайне важно быть готовым к разным сценариям, даже к плохому сценарию. Ни в коем случае не навожу панику. Но мы же взрослые, мы говорим правду и говорим, что возможны разные сценарии и нужно быть готовыми ко всему», — подчеркнул мэр в том же интервью.

При этом городские власти подготовили запасы продовольствия, медикаментов и питьевой воды.

В Киеве оборудовали более 100 скважин с питьевой водой, снабженных генераторами. По словам Кличко, для водоканала закупили 103 резервных источника питания. Однако обеспечить автономной электроэнергией весь город, включая метро, трамваи и троллейбусы, практически невозможно.

Света могут не давать по несколько суток

Ситуация с электроснабжением уже вызвала недовольство жителей. 4 ноября киевляне перекрывали дороги в нескольких районах города, протестуя против продолжительных отключений. Некоторые горожане сообщали, что в их домах электричество появлялось лишь на короткое время.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко также выступил с пессимистичным прогнозом. По его оценке, если положение в энергетике не улучшится, при наступлении морозов до минус пяти градусов свет могут подавать всего на полчаса или час в сутки. В отдельных регионах, предположил эксперт, отключения способны растягиваться на три-пять дней подряд.

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