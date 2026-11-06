«Европа не святая»: Рютте указал на лицемерие стран ЕС из-за закупок газа у России

Фото: www.globallookpress.com/Fabian Strauch

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Громкие заявления об энергетической независимости расходятся с реальными действиями.

Европейские страны продолжают закупать значительные объемы российского сжиженного природного газа, несмотря на курс Евросоюза на отказ от энергоресурсов из России. На это обратил внимание генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя реакцию европейских стран на договоренности Москвы и Вашингтона по поставкам российского дизельного топлива.

По словам Рютте, недавняя сделка между Россией и США вызвала обеспокоенность у европейских союзников Вашингтона. Однако, отметил генсек НАТО, сами страны Европы продолжают закупать российский газ.

«Я тоже удивленно поднял бровь <...> Европа тоже не святая. Мы в этом году закупили огромное количество сжиженного природного газа из России — намного больше, чем когда-либо принесет эта сделка по дизельному топливу», — заявил Рютте в эфире нидерландской программы Pauw & De Wit, его слова приводит Bloomberg.

Европа продолжает покупать российский газ

Несмотря на санкционную политику, российский сжиженный природный газ (СПГ) пока остается частью европейского энергобаланса. Согласно данным анализа Urgewald, с января по сентябрь 2026 года европейские порты приняли 12,18 миллиона тонн российского СПГ. Объем оказался на 9,5% выше показателя за аналогичный период 2025 года.

За девять месяцев европейские покупатели заплатили за российский газ с проекта «Ямал СПГ» около 7,88 миллиарда евро. При этом на европейский рынок пришлось около 85% всех зафиксированных поставок этого проекта.

В сентябре поставки российского СПГ в ЕС также заметно выросли. По данным Centre for Research on Energy and Clean Air, импорт увеличился на 60% по сравнению с августом. Основная часть сентябрьских грузов пришлась на Францию, также партии приняли Нидерланды и Португалия.

Несмотря на сокращение зависимости от российских энергоресурсов, полностью отказаться от них Европа пока не смогла.

Почему ЕС продолжает закупки

Поставки российского газа пока не запрещены полностью. Евросоюз утвердил поэтапный отказ от российского газа, предусмотрев переходный период для уже заключенных контрактов.

Согласно правилам ЕС, запрет на импорт российского СПГ по долгосрочным договорам начнет действовать с 1 января 2027 года. Краткосрочные контракты уже подпадают под ограничения. Запрет на новые соглашения вступил в силу весной 2026 года, а поставки по определенным ранее заключенным краткосрочным договорам также постепенно прекращаются.

Полностью отказаться от российского газа Евросоюз намерен в течение следующих двух лет. Для трубопроводного газа предусмотрен более длительный переходный период — окончательное прекращение таких поставок запланировано не позднее ноября 2027 года.

При этом Брюссель признает, что переход требует времени. Российский газ в 2026 году по-прежнему составляет около 12% спроса ЕС на природный газ.

Что за сделка России и США с дизтопливом

Рютте говорил о европейской реакции на договоренности Москвы и Вашингтона по российскому дизельному топливу.

Соглашение было достигнуто после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября. Москва начала возобновлять экспорт дизельного топлива, в том числе рассматривая поставки на американский рынок. В октябре Россия планировала отправить более 300 тысяч тонн дизеля, в ноябре — около 500 тысяч тонн, а затем еще до миллиона тонн.

Однако фактические поставки в США пока столкнулись с неопределенностью. По данным Reuters, несколько танкеров с российским дизельным топливом первоначально следовали в сторону американского побережья, однако часть из них изменила курс. На 5 ноября подтвержденной выгрузки российского дизеля в США еще не было.

Именно на этом фоне Рютте и провел сравнение с европейскими закупками российского газа.

В ЕС уже готовятся полностью отказаться от российского СПГ

Европейская комиссия заявляет, что зависимость от российских энергоресурсов постепенно снижается. Если в 2021 году на российский газ приходилось около 45% всего импорта газа в ЕС, то к 2025 году этот показатель снизился до 12%.

Тем не менее текущие объемы закупок показывают, что процесс отказа еще не завершен. Более того, в первой половине 2026 года импорт российского СПГ в ЕС увеличивался. По оценке Агентства ЕС по сотрудничеству регуляторов энергетики, с 18 марта по 31 мая поставки российского СПГ были на 17% выше, чем за тот же период годом ранее. Среди причин агентство называет поставки в преддверии ужесточения ограничений и особенности действующих контрактов.

Слова Рютте прозвучали в момент, когда Европа одновременно пытается отказаться от российского газа и продолжает закупать его в значительных объемах. При этом, страны ЕС действительно поступают лицемерно, критикуя сделку России и США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.