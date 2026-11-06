Песков назвал позитивной встречу Мелании Трамп с делегациями России и Украины

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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По словам представителя Кремля, теперь главное — не потерять этот настрой и продолжить совместную работу.

В Кремле положительно оценили встречу первой леди США Мелании Трамп с представителями России и Украины, которая состоялась в Белом доме. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Встречу, конечно же, мы оцениваем позитивно», — высказался Песков.

По его словам, сейчас важно сохранить настрой на дальнейшее сотрудничество и продолжить гуманитарную работу, подобную операции в Алешках. Песков отметил вклад Мелании Трамп и ее команды в организацию этой миссии.

«Мелания Трамп и ее команда приложили немало усилий для проведения гуманитарной операции в Алешках. Работали они вместе с омбудсменами двух стран (России и Украины. — Прим. Ред.). С нашей стороны Яна Лантратова большую работу проделала, что было отмечено, собственно, Меланией Трамп», — сказал представитель Кремля.

Первая леди США приняла представителей России и Украины 5 ноября в Вашингтоне. Контакты состоялись по итогам гуманитарной операции в Алешках Херсонской области, которую провели в конце октября.

Трамп выразила надежду, что проведенная миссия станет шагом на пути к более масштабному мирному урегулированию. По ее словам, Москва и Киев профессионально взаимодействовали при подготовке операции.

Она также принимала участие в проверке планов операции, изучении аэрофотоснимков, оценке состояния дорог и обсуждении маршрутов эвакуации. Стороны также согласовывали доступ к больницам, транспорт и медицинские ресурсы.

Для эвакуации жителей подготовили 25 автобусов, включая специальный транспорт для маломобильных граждан и лежачих пациентов. На месте также дежурили девять машин скорой помощи, работали более 50 врачей и фельдшеров. Отдельный автобус предусмотрели для перевозки домашних животных.

Одной из основных задач миссии стал вывоз людей, которые решили покинуть город. Эвакуацию организовали по двум направлениям — на территорию России и Украины.

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