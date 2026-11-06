Остудин назвал причину претензий к песне Куртуковой «Матушка»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Вокруг хита продолжают разгораться споры.

Песня Татьяны Куртуковой «Матушка» стала для некоторых россиян удобным способом продемонстрировать свой патриотический настрой во время поездок за границу. Об этом заявил музыкальный критик Алексей Остудин в комментарии для 360.ru.

В качестве примера он привел опубликованные в социальных сетях видео с вечеринок на иностранных курортах — там нетрезвые туристы из России поют песню, которая должна воспевать любовь к Родине.

«Закажем в Куршевеле бутылку шампанского за пять тысяч евро и будем орать песню „Матушка-земля“ и снимем это на видео», — объяснил Остудин логику таких показных патриотов.

По мнению эксперта, подобное исполнение патриотических песен не имеет отношения к настоящим чувствам человека, ведь любовь к родине — это личное и сокровенное чувство. При этом Остудин признал популярность песни «Матушка», которая стала настоящим хитом.

Ранее певица Пелагея заявила, что песня Куртуковой — это не народная, а псевдонародная композиция. В ответ артистка сказала, что оставляет за Пелагеей право на свое мнение.

Песня «Матушка» вышла в 2022 году, но настоящая популярность пришла к ней позже, после выхода новой аранжировки. Композиция быстро стала одним из главных хитов певицы и получила известность далеко за пределами России.

Песню заметили и за рубежом. Например, она прозвучала в ролике правительства Индии, посвященном встрече премьер-министра Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным перед саммитом БРИКС в Нью-Дели.

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