Озоновая дыра выросла до максимума за 10 лет: чем это грозит человечеству

NOAA: озоновая дыра выросла до максимума за десять лет

Фото: 5-tv.ru

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Природный защитный экран Земли стал слабее. Какую катастрофу это может принести?

Озоновая дыра над Антарктидой в 2026 году достигла максимальных значений за последние десятилетия. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

В среднем с 7 сентября по 13 октября ее площадь составляла около 25 миллионов квадратных километров — это более чем в два раза больше территории США. Затем, 18 сентября, дыра достигла максимального размера за год — около 27,1 миллиона квадратных километров. По площади это седьмой результат за 48 лет наблюдений.

На первый взгляд может показаться, что речь идет о далекой Антарктиде и обычного человека происходящее не касается. Но озоновый слой защищает всю жизнь на Земле от опасной части солнечного излучения. Что же произойдет, если эта защита станет слабее?

Что такое озоновая дыра

Начнем с главного: никакой настоящей дыры в небе нет.

Озоновая дыра — это участок атмосферы, где озона становится значительно меньше обычного. Особенно сильно этот процесс происходит над Антарктидой в конце зимы и начале весны Южного полушария.

Сам озоновый слой находится высоко над Землей — примерно на высоте от 11 до 50 километров. Его роль огромна: он поглощает значительную часть опасного ультрафиолетового излучения Солнца.

Проще всего представить озоновый слой как огромный природный солнцезащитный экран вокруг планеты. Именно поэтому его истончение вызывает беспокойство.

Чем опасно истончение озонового слоя

Солнечный ультрафиолет нужен человеку в небольших количествах, но слишком большая его доза опасна.

Если озоновая защита становится слабее, больше ультрафиолетового излучения достигает поверхности Земли. В первую очередь речь идет об ультрафиолете типа UV-B.

Для человека это означает повышение риска повреждения клеток кожи, солнечных ожогов и рака кожи. Избыточное воздействие UV-B также связано с повышенным риском катаракты и может негативно влиять на иммунную систему.

Проблема касается не только людей. Ультрафиолет способен повреждать растения, сельскохозяйственные культуры и организмы, живущие в воде. Поэтому озоновый слой фактически защищает целые экосистемы, а не только нашу кожу.

Почему озоновая дыра появилась

Виноваты в первую очередь вещества, которые люди десятилетиями использовали в промышленности и бытовой технике.

Одними из главных виновников стали хлорфторуглероды, или ХФУ. Их применяли, в частности, в холодильниках, кондиционерах, аэрозолях и других устройствах.

Проблема заключалась в том, что эти вещества могли долго существовать в атмосфере. Постепенно они поднимались в стратосферу, где под воздействием ультрафиолета высвобождались атомы хлора и брома.

А дальше начиналась цепная реакция: эти вещества разрушали молекулы озона. Один атом хлора способен участвовать в разрушении большого количества молекул озона.

Особенно благоприятные условия для такого процесса складываются над Антарктидой.

Почему именно над Антарктидой

Зимой над Южным полюсом формируется мощный круговой поток воздуха — полярный вихрь. Он словно изолирует холодный воздух над Антарктидой.

При очень низких температурах формируются особые стратосферные облака. На их частицах происходят химические реакции, которые помогают высвободить хлор и бром из соединений.

Когда весной над Антарктидой появляется солнечный свет, эти вещества начинают активно разрушать озон. Поэтому озоновая дыра обычно достигает максимальных размеров именно в сентябре и начале октября.

Почему в 2026 году она стала такой большой

На этот раз свою роль сыграла не только химия, но и погода. Ученые НАСА и NOAA сообщили, что в 2026 году над Антарктидой сформировался необычно мощный и большой полярный вихрь. Обычные атмосферные процессы, которые способны ослаблять и разрушать этот вихрь, в августе и сентябре были особенно слабыми.

В результате холодный воздух дольше оставался изолированным над Антарктидой. Это создало большую область, где сохранялись условия для разрушения озона.

То есть увеличение озоновой дыры в этом году не означает, что человечество снова начало массово выбрасывать запрещенные химические вещества.

Более того, ученые подчеркивают: несмотря на большой размер дыры, истощение озонового слоя в 2026 году было не таким глубоким, как во время некоторых рекордных лет прошлого.

Значит ли это, что ситуация снова становится катастрофической

Нет. И это, пожалуй, главная хорошая новость.

В 1987 году страны мира подписали Монреальский протокол, договорившись постепенно отказаться от веществ, разрушающих озоновый слой. Это решение действительно сработало.

По данным NOAA, содержание хлора в антарктической стратосфере, связанного с озоноразрушающими веществами, уже снизилось примерно на треть по сравнению с пиковыми уровнями. Старые химические соединения при этом могут оставаться в атмосфере десятилетиями, поэтому восстановление идет медленно.

Именно поэтому ученые считают нынешнее увеличение озоновой дыры скорее погодным отклонением на фоне долгосрочного восстановления, а не разворотом многолетнего положительного тренда.

Почему озоновая дыра могла быть еще больше

Есть еще одна важная деталь. Ученые НАСА подсчитали, что без международных ограничений на озоноразрушающие вещества озоновая дыра 2026 года могла бы оказаться еще примерно на 3,5 миллиона квадратных километров больше.

Именно поэтому специалисты продолжают считать Монреальский протокол одним из наиболее успешных международных экологических соглашений.

Когда озоновый слой восстановится

Быстро это не произойдет. Старые озоноразрушающие вещества очень долго сохраняются в атмосфере. Даже после прекращения их массового использования природе требуется много времени, чтобы избавиться от накопленного загрязнения.

По оценкам ученых НАСА и NOAA, при сохранении нынешнего курса озоновая дыра над Антарктидой может восстановиться примерно к 2070-м годам.

Это означает, что нынешнее поколение еще будет наблюдать этот процесс.

При этом рост озоновой дыры в отдельном году сам по себе не говорит о том, что восстановление остановилось. Ученые смотрят прежде всего на долгосрочный тренд.

Нужно ли сейчас бояться россиянам

Сам факт существования озоновой дыры над Антарктидой не означает, что людям в России внезапно стало опасно выходить на улицу.

Она находится преимущественно над Южным полюсом, и ее влияние на уровень ультрафиолета зависит от конкретного региона и времени года.

Но сама история напоминает о простой вещи. Ультрафиолет действительно способен вредить организму, поэтому защищаться от слишком сильного солнца стоит независимо от новостей об озоновой дыре.

Солнцезащитные средства, одежда, головной убор и разумное ограничение времени под ярким солнцем остаются обычными способами снизить воздействие ультрафиолета.

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