Мужчина в Оренбурге задушил младенца подушкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мать ребенка проверяют, была ли она причастна к произошедшему.

В Оренбурге задержали 22-летнего мужчину по подозрению в убийстве собственного ребенка. Об этом сообщили в СУ СК России по Оренбургской области.

По данным источника 5-tv.ru, мужчина задушил сына подушкой. Трагедия произошла в квартире на улице Советской.

«Мужчина перекрыл дыхательные пути своего сына, в результате чего наступила его смерть», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Перед судом следователи ходатайствуют об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

К расследованию также привлекли мать ребенка. Ее проверяют на возможную причастность к произошедшему.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Сейчас они проводят другие следственные и процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и собрать доказательства.

Ранее стало известно, что в Челябинске мужчина убил падчерицу и ее мать, а затем покончил с собой

В момент, когда злоумышленник открыл огонь, в доме находились еще трое детей — шести и четырех лет, а также семимесячный младенец. Старшие ребята успели выбежать, а малыш остался в квартире, но чудом не пострадал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.