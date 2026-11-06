«Еще не цирроз»: какие проблемы врачи нашли у Дмитрия Диброва

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Новая избранница настояла на обследовании телеведущего. Результаты оказались тревожными.

В 66 лет журналисту и телеведущему Дмитрию Диброву пришлось всерьез заняться здоровьем. Поводом стало настойчивое предложение его избранницы, нутрициолога Екатерины Гусевой пройти обследование.

И, судя по результатам, она не зря настояла на визите к врачам. Специалисты обнаружили у телеведущего несколько проблем, которые требуют внимания.

О результатах обследования Дибров рассказал в эфире одного из реалити-шоу. По словам телеведущего, врач объяснила ему, что состояние печени уже вызывает опасения.

«Доктор заявил, что у меня еще не цирроз, но он уже начинается!» — воскликнул Дибров.

Доктор медицинских наук, терапевт Светлана Каневская уточнила, что у артиста обнаружили избыточное накопление жира в печени. Это состояние нельзя считать безобидной особенностью организма. Без лечения и изменения образа жизни оно может прогрессировать и привести к серьезным последствиям, в том числе к циррозу и раку печени.

Но печень оказалась не единственной причиной для беспокойства.

«Очень многие органы не болят до тех пор, пока не случится трагедия. Выявить болезни можно только лабораторно. Вы правильно сделали, что сдали анализ крови. Мы увидели, что плохого холестерина больше, чем хорошего. Сделали УЗИ сосудов, где четко видно, что есть атеросклеротические бляшки, их надо стабилизировать. Бляшка может лопнуть, это приведет к инфаркту или инсульту», — высказалась Каневская.

Еще одна неожиданность — повышенное давление. Сам телеведущий, судя по всему, не замечал проблемы и не придавал ей значения. Однако отсутствие неприятных ощущений вовсе не означает, что с организмом все в порядке. Каневская обратила внимание, что люди, которые не чувствуют повышенного давления, могут находиться в группе риска. Поэтому важно регулярно измерять показатели и не пропускать обследования.

Новая избранница взялась за здоровье Диброва

На обследование телеведущего подтолкнула его нынешняя избранница, 43-летняя Екатерина Гусева. Она работает нутрициологом и, судя по всему, решила, что откладывать заботу о здоровье больше нельзя.

В интервью Ксении Собчак Гусева рассказывала об отношениях с Дибровым, его прежней семейной жизни и совместных планах.

В частности, пара работает над проектом, посвященным культуре питания и образу жизни.

«Нас судьба свела для того, чтобы Дима делал какие-то продукты. Сейчас мы на стыке создания проекта о культуре питания, образа жизни. Это будет классная история, ведь мы потеряли культуру питания как таковую», — объясняла Гусева, ее слова приводили в StarHit.

Врачи уже не впервые предупреждают телеведущего

Нынешнее обследование не стало первым поводом для тревоги. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Диброва обнаружили повышенный уровень гомоцистеина и билирубина. Высокая концентрация гомоцистеина может быть связана с повреждением сосудов, а повышенный билирубин иногда указывает на нарушения в работе печени и требует дополнительного внимания специалистов.

В одном из предыдущих эпизодов уровень холестерина у телеведущего достигал девяти миллимолей на литр. При этом показатели омега-3 и глюкозы находились в пределах хороших значений. Врачи обращали внимание на необходимость изменить образ жизни и предупреждали о возможных серьезных последствиях, если Дибров не займется здоровьем.

Речь заходила и о весе. После совета врача, прозвучавшего в одном из телевизионных шоу, телеведущий начал делать уколы для похудения в живот. Специалисты ранее рекомендовали ему снизить вес и ограничить употребление алкоголя. Первый укол даже показали в эфире.

При этом сам Дибров признавался, что не слишком доверяет врачам. Причиной стал неприятный опыт после микроинсульта, когда вместо полноценного обследования ему, по словам телеведущего, назначили таблетки.

Повышенное внимание к внешности Диброва привлекало и окружающих. Например, Отар Кушанашвили однажды заметил, что телеведущий выглядит на 20 лет старше своего возраста. Сам Дмитрий отреагировал на подобные замечания с иронией. На премии «Люди года» он даже спросил корреспондента 5-tv.ru, что именно в его внешности вызывает опасения.

При этом сам возраст, похоже, не заставляет Диброва отказываться от планов на будущее. Ранее он говорил, что не боится снова стать отцом и воспринимает отцовство как удовольствие.

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