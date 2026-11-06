Правительство разрешило продажу лекарств в сельских почтовых отделениях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Речь идет о населенных пунктах, где нет аптек и медицинских организаций.

В России запустили эксперимент по продаже более 100 безрецептурных препаратов в сельских почтовых отделениях и мобильных аптечных пунктах. Он пройдет в Нижегородской и Курской областях и продлится до 1 сентября 2029 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России, передает ТАСС.

Продавать лекарства разрешили в почтовых отделениях сельских населенных пунктов, где нет аптек и медицинских организаций. В список вошли наиболее востребованные препараты, которые используются при амбулаторном лечении и отпускаются без рецепта.

В таких аптечных пунктах также нельзя будет приобрести препараты, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества. Под запрет попали лекарства с содержанием спирта более 25%, а также препараты, которым необходимы особые условия хранения.

Отпускать лекарства смогут только сотрудники почтовых отделений, которые прошли дополнительное обучение по их приемке, хранению и продаже. При этом консультировать покупателей по вопросам выбора препаратов они не смогут.

Эксперимент должен повысить доступность лекарств для жителей сельских населенных пунктов, где отсутствуют стационарные аптеки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.