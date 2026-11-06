Жителям ЕС в случае катастроф предложили автономно выживать в течение трех суток
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur
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В Европе намерены проводить День готовности Евросоюза.
Еврокомиссия предложила жителям стран Евросоюза в случае катастроф и бедствий выживать автономно в течение трех суток. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ Еврокомиссии.
Новые рекомендации от Еврокомиссии жителям Европы
В документе Еврокомиссии сказано, что Европа сталкивается со все более частыми и сложными кризисами. В связи с этим правительство ЕС подготовило ряд нововведений. Так, в случае природного бедствия или техногенной катастрофы граждане должны сами закрывать свои базовые потребности до приезда экстренных служб.
«Автономность в течение 72 часов… Это включает, в частности, формирование запасов предметов первой необходимости и подготовку «тревожных чемоданчиков», — сказано в документе, размещенном на сайте Еврокомиссии.
В «тревожный чемоданчик» должны входить: питьевая вода, еда, фонарики, рации, батарейки, бумажные деньги и документы, удостоверяющие личность. Чаще всего первое время после бедствий или катастроф связь и интернет не работают. Поэтому жителям стран ЕС порекомендовали заранее обзавестись радиоприемниками.
В публикации Еврокомиссии также сказано, что во время природных бедствий или техногенных катастроф власти стран ЕС сталкиваются со схожими проблемами. Цель обновлений — изменить ситуацию и предотвратить число возможных жертв.
Особое внимание в рекомендациях было уделено работе СМИ при ЧС. Представителям прессы порекомендовали доносить достоверную информацию до граждан, рассказывать о шагах по ликвидации последствий, а главное — не нагнетать обстановку и не сеять панику в обществе.
«Предлагаемые подходы — это не универсальные решения, а скорее практические варианты, которые можно адаптировать к конкретным национальным и местным условиям», — сказано в документе.
Еще Еврокомиссия предложила каждый год проводить День готовности ЕС. Впервые он должен пройти в октябре в 2027 года.
Какой порядок действий в США и Японии при природном бедствии или техногенной катастрофе
В США давно действует подобный план. Там за координацию во время бедствий отвечает Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA). Основные рекомендации делятся на три шага:
- Будь в курсе. У всех американцев на смартфонах должно быть установлено получение беспроводных экстренных оповещений. Благодаря этому в случае ЧП они смогут следить за происходящим.
- План действий. После бедствия все члены семьи должны связаться с друг другом и обсудить дальнейшие действия.
- «Тревожный чемоданчик». У каждой семьи должен быть готов рюкзак с вещами первой необходимости: еда, вода, батарейки, газовые горелки, лекарства и документы.
При этом существует свод правил во время бедствия. Например, в случае торнадо или радиационной угрозы американцы должны не выходить на улицу, забаррикадироваться в доме, не открывать окна и не включать вентиляцию.
В Японии тоже существует четкий план действий при бедствиях или катастрофах. Каждый житель страны обязан иметь экстренный рюкзак, он же «тревожный чемоданчик». Кроме того, он должен знать, в каком именно месте в его районе находится эвакуационные пункты (чаще всего это школы или парки). Туда следует прийти сразу после землетрясения или цунами.
Помимо этого, так как в результате бедствий или катастроф сотовые вышки не работают, то в Японии существует альтернативный канал — web171. Именно им могут пользоваться японцы, чтобы связаться с родными в случае ЧС.
При этом власти Японии разработали рекомендации и для туристов. Им, например, перед поездкой в страну Восходящего солнца заранее рекомендуют побольше узнать о регионе, в котором путешественники планируют остановится. Особое внимание следует уделить сейсмической активности. Если есть риски, то желательно отложить поездку. Перед визитом обязательно ознакомиться с картой местности и узнать телефоны экстренных служб.
С какими крупными бедствиям столкнулась Европа за последнее время
В 2026 году Европа пережила затяжную и рекордную по интенсивности волну жары, которая длилась с конца мая по сентябрь. В итальянском городе Сардинии был зафиксирован абсолютный температурный максимум — плюс 48,8 градуса. Экстремальные температуры спровоцировали масштабные лесные пожары. Ущерб был такой силы, что ЕС был вынужден активировать Механизм гражданской защиты для тушения. Пострадали, в том числе, Испания, Франция, Грецию, Португалия, Бельгия и другие страны. От жары погибли тысячи людей.
Пока одна часть Европы страдала от засухи, другая — сталкивалась с разрушительными циклонами. Экстремальные ливни привели к выходу рек и затоплению целых городских районов. С тобой бедой столкнулись Германия, Бельгия и Нидерланды.
Новые рекомендации Еврокомиссии для жителей Европы были разработаны специалистами с учетом и этих катастроф.
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