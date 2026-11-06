Стало известно, где захоронят прах Екатерины Райкиной

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

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С актрисой попрощаются в Школе Райкина в Москве.

Урну с прахом заслуженной артистки РСФСР Екатерины Райкиной планируют захоронить на Новодевичьем кладбище Москвы — в могиле ее родителей, Аркадия Райкина и Руфи Райкиной-Иоффе. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении актрисы.

«Планируется, что урна с прахом будет захоронена в могилу родителей Екатерины на Новодевичьем кладбище», — сказал собеседник агентства.

Церемония прощания с Екатериной Райкиной состоится 6 ноября в Школе Райкина в Москве. Начало запланировано ориентировочно на 11:00. После этого пройдет отпевание в церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Ордынке.

Екатерина Райкина умерла 3 ноября в возрасте 88 лет. Об этом сообщил Фонд поддержки и развития культуры имени Аркадия Исааковича Райкина. По словам сына актрисы Алексея Яковлева, она скончалась в московской больнице.

В начале октября Райкину госпитализировали с подозрением на острое кишечное кровотечение. Врачи оценивали ее состояние как тяжелое. Ей провели курс интенсивной терапии, и на определенном этапе им удалось добиться временной стабилизации состояния. Тем не менее в последние недели она была прикована к постели. По данным ТАСС, смерть наступила по естественным причинам.

Екатерина Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде. Ее отцом был народный артист СССР Аркадий Райкин, матерью — актриса Руфь Райкина-Иоффе. Младший брат — актер Константин Райкин, народный артист России.

Екатерина пошла по стопам родителей и впервые вышла на сцену еще в возрасте 12-ти лет. В 1959-м она окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина и была принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, которому посвятила около 50 лет. В 1976 году артистке присвоили звание заслуженной артистки РСФСР.

Райкина много лет играла в театре и снималась в кино. Среди ее работ — спектакли «Принцесса Турандот», «Дамы и гусары», «Золушка», «Мещанин во дворянстве», а также фильмы «Софья Перовская», «Благочестивая Марта» и «Клуб женщин».

В последние годы актриса жила одна. О ней заботился сын Алексей, которому помогал брат актрисы, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин.

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