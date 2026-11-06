«Погуляет и вернется»: актриса Смольникова объяснила, когда можно простить измену

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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По мнению артистки, женщина не должна мириться с поступком мужа только ради сохранения семьи.

Актриса театра и кино Мария Смольникова заявила, что супружеская измена не всегда должна приводить к окончательному разрыву отношений. По ее мнению, сохранить семью возможно, если мужчина искренне раскаялся и полностью изменил свое поведение. Об этом она рассказала «Известиям».

При этом Смольникова подчеркнула, что женщина не должна мириться с унижением ради сохранения брака.

«Некоторые оправдывают измену так: мол, он сейчас погуляет, вернется, и все снова будет хорошо. Но, по-моему, мать должна прежде всего учить ребенка уважать себя», — отметила актриса.

По ее словам, после измены важно обозначить жесткую границу, однако разрыв не обязательно должен быть окончательным.

«Если мужчина искренне раскается и кардинально изменит свое поведение, семью можно сохранить — я всегда за прощение», — сказала Смольникова.

Она добавила, что прощение не должно превращаться в «бессмысленное долготерпение и унижение». Особенно важно, по ее мнению, учитывать, какой пример отношений между родителями видит ребенок.

«Ребенок мгновенно считывает, когда родители себя не уважают. Лучше быть честным и объяснить все, не запрещая ребенку общаться с отцом», — добавила актриса.

Мария Смольникова известна по сериалам «Лиля», «Плевако», «Казанова», «Шаляпин» и «Любопытная Варвара». Также актриса играет в Театре Наций, театре «Озеро» и МХТ. В спектакле «Сережа» она исполняет роль Анны Карениной, Виктор Хориняк — Алексея Вронского, а Константин Хабенский — Алексея Каренина.

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