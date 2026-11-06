«Ее больше нет с нами»: брат и сын Екатерины Райкиной о смерти актрисы

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Заслуженная артистка РСФСР отдала театру почти 50 лет жизни.

На 89 году жизни скончалась дочь актера Аркадия Райкина, заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина. Она больше 50 лет посвятила театральной сцене. Брат Екатерины Аркадьевны Константин и ее сын Алексей после ее смерти вышли на связь.

«Ее больше нет с нами»: брат и сын Екатерины Райкиной о ее смерти

Об уходе из жизни Екатерины Райкиной стало известно во вторник, 3 ноября. Первыми печальную новость сообщили в Фонде поддержки и развития культуры имени Аркадия Райкина. Некоторое время спустя журналисты дозвонились и до семьи артистки.

«Да, ее больше нет с нами», — сказал брат Екатерины Райкиной, народный артист РФ Константин Райкин, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о том, правдива ли информация о смерти его сестры.

От дальнейших комментариев мужчина отказался. Говорить о том, что стало причиной смерти артистки, он тоже не стал. Чуть позже на связь вышел сын Екатерина Аркадьевны Алексей Яковлев.

«Екатерина Райкина, дочь Аркадия Райкина, скончалась на 89-м году жизни, в больнице», — процитировал MK.RU Алексея Яковлева.

Причиной смерти Екатерины Райкиной стала продолжительная болезнь. Пару недель заслуженная артистка РСФСР балансировала на грани жизни и смерти — она была прикована к постели.

Незадолго до смерти, в октябре 2026-го, дочь Аркадия Райкина госпитализировали в одну из столичных больниц с острым внутренним кровотечением в кишечнике.

Врачи делали все возможное, чтобы спасти актрису: ей провели курс интенсивной терапии, и на определенном этапе им удалось добиться временной стабилизации состояния. Но вскоре ее состояние вновь ухудшилось, и она скончалась.

«Находилась в полном сознании: как себя чувствовала Екатерина Райкина перед смертью

Друг семьи в беседе с ТАСС рассказал, что это была не первая госпитализация Екатерины Райкиной в этом году.

«Летом она попала в больницу, теряла силы. Возраст брал свое», — сказал собеседник издания.

По словам инсайдера, Екатерине Райкиной последнее время было тяжело физически. Несмотря на это, артистка была в полном сознании и понимала, что происходит.

«Смерть наступила по естественным причинам», — резюмировал друг семьи.

Отдала театру 50 лет жизни: кто такая Екатерина Райкина

Екатерина Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде в семье актера Аркадия Исааковича Райкина и актрисы Руфи Марковны Райкиной-Иоффе.

Центральное место в судьбе Екатерины Райкиной занимал театр имени Вахтангова. Впервые на сцену дочь советских артистов вышла в 12 лет, сыграв Козетту в постановке «Отверженные». Эта была случайность: молодая актриса, исполнявшая роль Козетты, заболела, поэтому ее заменила юная Екатерина.

Это событие навсегда изменило жизнь Райкиной. Окончив в 1959 году Щукинское училище, Екатерина стала частью труппы Вахтанговского театра. Артистка отдала ему 50 лет совей жизни.

«Выпускница Вахтанговской школы, где учителями Екатерины Аркадьевны были первые вахтанговцы — Вера Константиновна Львова и Леонид Моисеевич Шихматов, в 1959 году она была принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова и прослужила в ней почти полвека. <…> Мы скорбим и приносим глубокие соболезнования родным и близким. Вечная, светлая память!» — говорилось в сообщении театра имени Вахтангова.

Екатерина Райкина также оставила заметный след в кино. Заслуженная артистка РСФСР сыграла, например, Гесю Гельфман в картине «Софья Перовская» (1967), донью Инес в «Благочестивой Марте» (1980), а в 1987 году ей досталась главная роль Жени в фильме «Клуб женщин».

Где и когда похоронят Екатерину Райкину

Прощание с Екатериной Райкиной состоится 6 ноября в Школе Райкина в Москве. Церемония начнется приблизительно в 11:00. Затем пройдет отпевание в церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Ордынке. После этого тело заслуженной артистки РСФСР кремируют.

Урну с прахом актрисы Екатерины Райкиной планируют похоронить на Новодевичьем кладбище.

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