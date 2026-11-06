Ждала больше 26 лет: жительница Адыгеи родила «королевскую» двойню в 51 год

Фото: www.globallookpress.com/Rosseforp

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Дети появились на свет с помощью ЭКО.

В Республике Адыгея женщина в 51 год, впервые став матерью, родила «королевскую» двойню. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава на своей странице в социальных сетях.

Жительница республики на протяжении 26 лет боролась с бесплодием. В конце концов она получила направление от врачей на бесплатное экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Эта процедура прошла успешно, и на 37-й недели беременности на свет появились два малыша: мальчик и девочка.

Разнополую двойню в народе называют «королевской», научное название — дизиготная (разнояйцевая) двойня. Так как зародыши развиваются из двух разных яйцеклеток.

Мальчик родился с весом 2600 граммов и ростом в 48 сантиметров. Девочка оказалась немного миниатюрнее. Ее вес — 2050 граммов, а рост — 47 сантиметров.

Чтобы младенцы появились на свет, врачи провели их матери плановое кесарево сечение, которое прошло без осложнений. На протяжении всей беременности медики внимательно следили за состоянием женщины и малышей. После рождения они также находились под наблюдением специалистов. И мама, и дети чувствуют себя хорошо и уже готовятся к выписке.

«Хочу от всей души поблагодарить врачей за то, что помогли мне впервые испытать радость материнства. Я ждала этого больше 26 лет», — сказала пациентка.

Ранее студенты Сеченовского университета и выпускник совместного кампуса вуза и «Школы 21» разработали цифровую платформу ReProduct с искусственным интеллектом для сопровождения женщин во время ЭКО.

Сервис рассчитан на период от начала протокола до подтверждения беременности: с его помощью пациентка может составлять календарь лечения, отмечать симптомы, хранить медицинские документы, получать персональные напоминания о лекарствах и визитах к врачу, а также находить информацию об этапах ЭКО и готовить вопросы для консультации со специалистом.

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