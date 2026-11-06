Акции рухнули: как выборы в Конгресс скажутся на рынке высоких технологий по всему миру

Фото, видео: Reuters/Jonathan Ernst; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По оценкам экономистов, уже через несколько месяцев ИИ-пузырь лопнет на 30 триллионов долларов.

Экономику США штормит после прошедших выборов в Конгресс. Фондовый рынок пережил резкое падение — за десять минут потеряны почти 800 миллиардов долларов капитализации. Акции компаний Tesla и Space X уже рухнули на 15%, и это не предел. Инициативы демократов станут критическим ударом для всего сектора высоких технологий.

Как это отразится на мировых рынках и кого обвал американского бигтеха не коснется — знает корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

Победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс жестко ударила по сектору высоких технологий. Пятерка гигантов в большом плюсе, остальные в заметном минусе. Ведь «середнякам», не говоря уже о мелких стартапах, все труднее привлекать заемные средства в разработку новых нейронок, создание облачных сервисов и тем более центров обработки данных. Из-за них цены на электроэнергию в столичном округе Колумбия с начала года выросли более чем на 75%.

Борьба с дата-центрами стала козырной картой демократов — и она сыграла. Ярче всего это проявилось в Техасе. Штат потерян для республиканцев впервые за почти четыре десятилетия.

«Они потеряли все: губернатора, генерального прокурора, все остальные должности. Они потеряли четырех республиканских судей Верховного суда Техаса. Если у Республиканской партии не будет такой опоры, как Техас, мы проиграем конкуренцию на национальном уровне в будущем!» — сказал губернатор Флориды Рональд Десантис.

А почему Техас? Там планируют разместить треть всех мощностей американской «фабрики интернета». А от нее шум и дефицит электричества. Избиратели, получается, голосовали не за демократов, а против дата-центров, в которые пятерка гигантов — Microsoft, Amazon, Alphabet, Apple и запрещенная в России за экстремизм Meta* — вложили с начала года сенсационные 750 миллиардов долларов.

При нынешней ситуации на рынке ИИ-пузырь, по оценкам экономистов, уже через несколько месяцев лопнет на 30 триллионов долларов, и «круги» пойдут по всему миру. Не затронут они тех, кто держит дистанцию от американского бигтеха — Россию и Китай. Трамп, демонстративно сосредоточенный на создании зала приемов, дает понять: с Москвой и Пекином нужен диалог.

«Зал спроектирован так, чтобы президент США мог чувствовать себя в безопасности. Если он принимает у себя на ужине лидеров Китая, России или любой другой страны, а еще две или две с половиной тысячи гостей — и все они абсолютно в безопасности», — сказал президент США Дональд Трамп.

Чувство абсолютной политической безопасности демонстрирует и сам Трамп, чего не скажешь о его окружении.

Каждый в администрации президента сейчас выбирает стратегию на будущее. Госсекретарь Марко Рубио заранее заявил: итоги выборов на решения президента не повлияют. И ушел в тень. Вице-президент Джей Ди Вэнс тоже перешел на эпистолярный жанр. Написал пространный пост, объяснил: причина поражения республиканцев — война с Ираном, и она не стоила потери контроля над Сенатом на ближайшие шесть лет.

Американские аналитические порталы уже сообщают о росте панических настроений в Белом доме.

«В команде Трампа — тайная паника по поводу надвигающихся масштабных расследований ее деятельности», — пишет The Daily Beast.

В таких условиях Рубио и Вэнсу ничего не остается, кроме как аккуратно дистанцироваться от Трампа. И всей команде — пожертвовать министром войны Питом Хегсетом, отправить его в отставку за иранские просчеты.

Но демократам выноса этой фигуры прочь с шахматной доски будет мало. Их цель — самый богатый человек планеты. Сенатский комитет по международным делам потребовал от Илона Маска сохранить все документы о том, как и почему в октябре ограничил работу спутниковой системы Starshield для боевиков ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — Meta признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.