«Буржуа, трепещите!»: Франция пережила самые масштабные протесты с начала осени

Фото, видео: Reuters/Hannah McKay; 5-tv.ru

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Полиция перешла к применению слезоточивого газа

Франция пережила самые масштабные протесты с начала осени. К школьникам присоединились рабочие по всей стране. По данным МВД, на улицы вышли несколько сотен тысяч человек. Но профсоюзы насчитали уже более полутора миллионов. Чтобы сдерживать толпы, власти стянули не менее 70 тысяч полицейских. Силовики пытались применять слезоточивый газ и задерживали участников. О том, как прошла эта ночь, из французской столицы передает корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Насилие не покидает французские улицы. Почти полтысячи задержанных, десятки раненых по итогам новых протестов.

В Лионе разгромленные торговые точки. В Ренне атаковали престижный отель, оставив на стекле вот такое послание богачам: «Буржуа, трепещите!»

Горят машины, мусорные баки, автобусные остановки. В полицейских летят бутылки и дымовые шашки. В ответ — переход к жестким разгонам и силовому подавлению, залпы слезоточивого газа, наготове водометы.

Парижская площадь Нации затянута едкими облаками. Кого-то волочат по асфальту. Еще один участник шествия сбит с ног и не может пошевелиться.

По сети распространяются жуткие кадры женщины в инвалидном кресле, получившей удар дубинкой по лицу. Еще одного раненого и залитого кровью затаскивают в полицейский фургон.

«А вот так беспорядки перерастают в погромы. Протестующие сносят строительный забор, пытаясь вырваться из полицейского оцепления», — сказал корреспондент.

Франция бунтует уже второй месяц и, по данным профсоюзов, протесты снова показывают рекордную массовость — 1,6 миллиона человек по всей стране. МВД официально называет 600 тысяч участников, но даже эта цифра подтверждает масштабы недовольства зарплатами, дороговизной жизни и действующей властью.

И хотя повторения октябрьских мародерских нападений и разграбления магазинов удалось избежать, акт очень уж символического вандализма произошел и в этот раз. В Париже демонстранты предали огню картонный дворец вместе с фигурами, в которых легко угадывались действующие французские политики. Сгорели дотла под одобрительные выкрики толпы.

На фоне растущего недовольства власти пытаются перейти к диалогу. На понедельник назначены переговоры премьера с профсоюзами. Но как же выполнить их требования в условиях бюджетного кризиса? Откладывать непопулярные решения уже нельзя, но и продолжать игнорировать происходящее во французских городах вряд ли возможно.

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