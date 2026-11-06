«Абсолютный позор»: в Италии осудили отстранение России от сореваний по хоккею

5-tv.ru: в Италии назвали позором отстранение России от сореваний по хоккею

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/benis arapovic; 5-tv.ru

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Шесть европейских сборных не хотят играть против РФ, потому что им нужна легкая победа.

Отстранение России от международных хоккейных соревнований является абсурдным решением, которое лишает турниры одних из сильнейших участников. Такое мнение выразил итальянский спортивный журналист Нима Таваллай в беседе с 5-tv.ru.

Ранее решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккейных сборных к международным соревнованиям уже столкнулось с новым сопротивлением. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены к молодежному чемпионату мира, который пройдет в Альберте с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го. Одновременно сразу несколько европейских федераций объявили о нежелании играть против России.

На этом фоне итальянский спортивный журналист Нима Таваллай отметил, что недопуск российских и белорусских спортсменов свидетельствует о двойных стандартах в международном спорте. Журналист считает несправедливым, что к разным государствам применяются неодинаковые подходы.

Лицемерная ситуация

Таваллай считает, что отстранение российских и белорусских спортсменов изначально создало ситуацию, при которой международные спортивные организации столкнулись с проблемой двойных стандартов.

В качестве примера журналист приводит участие Израиля в международных соревнованиях и вспоминает военные операции США в Афганистане и Ираке. По его мнению, если международные спортивные санкции вводятся из-за действий государств, то одинаковые критерии должны применяться ко всем странам.

«Это приведет к невероятно лицемерной ситуации, в которой к одним применяются одни правила, а к другим — совершенно другие», — заявил Таваллай.

По словам Таваллая, аналогичные вопросы он задавал еще до событий на Ближнем Востоке. Он считает, что международные спортивные организации должны применять единые критерии вне зависимости от политических союзов и интересов отдельных государств.

CAS обязал допустить российские сборные

Отдельно итальянский журналист остановился на ситуации с российским хоккеем. CAS 30 октября удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и отменил решение Международной федерации хоккея (IIHF) об исключении российских команд из соревнований сезона-2026/27.

Суд указал, что IIHF не представила достаточных доказательств, которые обосновывали бы сохранение запрета по соображениям безопасности.

Ближайшим турниром, которого касается решение, является молодежный чемпионат мира в Канаде. Однако уже после решения CAS премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены к соревнованиям на территории страны.

Таваллай считает такую ситуацию беспрецедентной.

«Он запрещает российским подросткам играть в хоккей на турнире, в котором они имеют полное право участвовать. Это безумие», — сказал журналист.

При этом эксперт признает право канадских властей самостоятельно принимать решения о въезде иностранцев. Однако, по его мнению, страна, принимающая международный турнир, должна учитывать статус соревнований и право команд, прошедших квалификацию, участвовать в них.

«Проведение международного спортивного турнира — это не право человека, а привилегия. И чтобы обладать этой привилегией, необходимо допускать к соревнованиям представителей всех стран, которые прошли квалификацию и получили право участвовать», — заявил Таваллай.

«Россия должна требовать восстановления в правах»

По мнению итальянского журналиста, российской стороне следует продолжать добиваться допуска к международным соревнованиям через судебные инстанции.

Он считает, что речь должна идти не только о формальном возвращении сборных на турниры, но и о полноценном восстановлении национальной символики.

«Россия должна требовать восстановления в правах. Ей также должны разрешить выступать под российским флагом и с российским гимном. То же самое касается Белоруссии», — сказал эксперт.

Таваллай также призвал российские спортивные федерации активнее использовать юридические механизмы. По его словам, аналогичные иски должны подавать представители разных видов спорта, если считают, что их права нарушаются.

«Я искренне надеюсь, что все российские федерации — футбольная, хоккейная, волейбольная, федерации лыжных гонок, биатлона, баскетбола, легкой атлетики и других видов спорта — будут отстаивать свои права, обращаться в суды против соответствующих международных федераций и требовать немедленного восстановления в правах», — заявил журналист.

«Отстранение России от хоккея — абсолютный позор»

По мнению Таваллая, от отсутствия российской команды теряет не только сама сборная, но и международный хоккей.

Журналист напомнил о спортивной роли России и Советского Союза и заявил, что исключение одной из ведущих хоккейных держав снижает конкурентность турниров.

«Отстранение России от хоккея — абсолютный позор. И я сам люблю хоккей. Я вырос, смотря за великим Виктором Тихоновым, ныне покойным, который руководил такими игроками, как Касатонов, Фетисов, Ларионов, Макаров, Крутов. Я видел, как они доминировали и показывали один из самых красивых вариантов хоккея, которые мне доводилось видеть», — сказал Таваллай.

Он признался, что из-за отсутствия российской команды перестал следить за международным хоккеем.

«Я бойкотирую хоккей, потому что России там нет. Там нет одной из лучших команд. Там нет одних из лучших игроков», — заявил журналист.

По мнению Таваллая, результаты турниров без участия России должны рассматриваться с учетом отсутствия одного из главных претендентов на медали.

«Если вы исключаете одного из фаворитов, разве победить после этого так уж сложно?» — отметил он.

«Спорт и политика всегда пересекались»

Отдельно Таваллай отверг распространенный тезис о том, что спорт должен существовать вне политики. По его мнению, история международных соревнований показывает обратное.

«Нам годами говорили, что спорт и политика несовместимы. Но это неправда. Спорт и политика всегда пересекаются», — заявил эксперт.

При этом журналист считает главной проблемой не само существование политического влияния, а его избирательность.

«Проблема заключается в отсутствии последовательности, произвольном применении спортивного права и политизации этого права, когда это отвечает определенным политическим и финансовым интересам», — сказал Таваллай.

Ситуация вокруг российского хоккея при этом продолжает развиваться. IIHF заявила, что не согласна с решением CAS и продолжает обсуждать с национальными федерациями, организаторами турниров и властями принимающих стран возможные сценарии возвращения российских команд.

Тем временем шесть европейских сборных — Швеция, Финляндия, Чехия, Норвегия, Латвия и Дания — уже заявили о нежелании играть против России на чемпионате мира 2027 года в Германии. Канада отдельно объявила о недопуске российской молодежной сборной на свой турнир.

По мнению Таваллая, теперь российской стороне необходимо добиваться исполнения решения CAS и не отказываться от участия в турнирах из-за угроз бойкота со стороны отдельных команд.

«Я думаю, что закон на стороне России и она должна требовать исполнения решения, которое выиграла в суде. <…>Если Канада хочет устроить цирк, это проблема Канады, а не России. <…>Более того, я планирую поехать в Германию и рассчитываю освещать чемпионат мира по хоккею, когда Россия примет в нем участие. И я надеюсь увидеть, как Россия завоюет золотую медаль», — заключил итальянский спортивный журналист.

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