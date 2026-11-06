Задушил россиянку и 11-месячную дочь: американцу вынесли приговор за жестокое убийство

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Полиция могла спасти жизнь девочки, но после проверки документов мужчину отпустили.

Американец Фрэнсис Кауфманн, известный также под именем Рексал Форд, получил пожизненный срок за убийство 28-летней россиянки Анастасии Трофимовой и их 11-месячной дочери Андромеды. Об этом сообщает ANSA.

Решение вынесла Первая апелляционная судейская коллегия Рима. Помимо пожизненного заключения, Кауфманн должен провести три года в дневной изоляции от других заключенных.

Суд признал его виновным в двойном убийстве и сокрытии тел. Сам мужчина вину отрицал, а его защита настаивала на оправдании.

История громко обсуждалась в Италии после того, как тела матери и ребенка обнаружили в римском парке Вилла Дориа Памфили в июне 2025 года. Позже расследование привело полицию к Кауфманну, который незадолго до трагедии жил вместе с Трофимовой и маленькой дочерью в Риме.

Тела матери и ребенка нашли в парке

Посетители Виллы Памфили обнаружили тело маленькой девочки 7 июня 2025 года. Ребенок находился среди растительности, а неподалеку позже нашли тело женщины. Обе погибшие были без одежды. По данным следствия, мать и дочь были убиты не одновременно.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что Трофимова погибла от удушения. Через несколько часов, как установили следователи, была задушена и ее 11-месячная дочь Андромеда. Тела находились на небольшом расстоянии друг от друга.

Первоначально личности погибших установить не удалось. Итальянская полиция распространила фотографии и обратилась за помощью к общественности.

Россиянку распознали после появления ее изображения в телевизионной программе, которая помогает устанавливать личности пропавших людей. Женщина из Омска, родственница Анастасии, узнала татуировки на теле погибшей. Так следователи установили личность молодой матери.

Как Анастасия познакомилась с Кауфманном

По данным следствия, Анастасия Трофимова познакомилась с американцем на Мальте в 2023 году. Кауфманн представлялся режиссером и кинопродюсером и использовал имя Рексал Форд.

Вскоре у пары начались отношения. У них родилась дочь Андромеда 14 июня 2024 года. Позже семья перебралась в Рим.

Однако жизнь в Италии оказалась совсем не такой, какой ее представляла Анастасия. По версии прокуратуры, Кауфманн фактически оказался самозванцем, который рассказывал о карьере в кино и представлялся человеком с большими возможностями.

На самом деле у него возникли серьезные финансовые проблемы. Семью выселили из арендованного жилья, после чего они некоторое время жили в крайне тяжелых условиях, в том числе в районе Виллы Памфили.

Кауфманн при этом действительно пытался войти в итальянскую киноиндустрию. Он добился получения примерно миллиона долларов в виде итальянских налоговых льгот на фильм, который так и не был снят. Скандал впоследствии привел к отставке руководителя кинематографического подразделения итальянского Министерства культуры.

Что произошло перед убийством

Следствие восстановило последние дни жизни Анастасии и ее дочери по показаниям свидетелей и записям камер наблюдения.

Прокуратура утверждала, что Трофимова была убита за несколько дней до обнаружения тела. При этом Кауфманн продолжал находиться рядом с маленькой Андромедой.

Особенно важным для следствия стал эпизод 5 июня. По данным прокуратуры, полицейские остановили Кауфманна на улице в состоянии сильного алкогольного опьянения. При нем находилась маленькая дочь.

Мужчину идентифицировали, однако после проверки отпустили. Позднее прокурор заявил в суде, что если бы тогда правоохранители действовали иначе, девочка могла бы остаться жива.

На следующий день, уже после смерти Анастасии, Кауфманн, по данным следствия, обращался в рекламное агентство с предложением снять маленькую Андромеду. Для этого он использовал другое имя ребенка — Вера.

После убийства девочки мужчина покинул Италию.

Бегство на греческий остров

После обнаружения тел Кауфманн уехал из Италии и оказался на греческом острове Скиатос. Там его задержали 13 июня 2025 года — спустя несколько дней после обнаружения погибших. Позднее мужчину экстрадировали в Италию, где он предстал перед судом.

На протяжении процесса Кауфманн отрицал убийства. Защита утверждала, что дело строится преимущественно на косвенных доказательствах, и обращала внимание на отсутствие «прямого доказательства» в виде отпечатков подсудимого на телах. Адвокат просил полностью оправдать американца.

Отдельно суд рассматривал вопрос о психическом состоянии Кауфманна. Процесс временно приостанавливали после того, как у обвиняемого диагностировали психическое расстройство.

Позднее суд пришел к выводу, что его состояние позволяет продолжать разбирательство. В октябре 2026 года судьи отказались назначать новую психиатрическую экспертизу.

Суд поставил точку в первом процессе

Суд в Риме 5 ноября 2026 года признал Фрэнсиса Кауфманна виновным в убийстве Анастасии Трофимовой и ее маленькой дочери. Судьи согласились с требованиями прокуратуры и назначили пожизненное заключение с тремя годами дневной изоляции.

Прокуратура охарактеризовала Кауфманна как человека с выраженными манипулятивными чертами и называла его «самозванцем». Обвинение также настаивало, что убийства были совершены при обстоятельствах, которые усиливали ответственность подсудимого: речь шла о его партнерше и собственной дочери.

Приговор пока является решением суда первой инстанции: итальянское законодательство предусматривает возможность дальнейшего обжалования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.