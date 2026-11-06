«Козни Кудрявцевой»: в сети обсуждают странную версию смерти Соседова

Фото: © РИА Новости/Виталий Невар

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Полтора месяца назад не стало музыкального критика. Версии о его смерти продолжают расти.

Полтора месяца назад скончался музыкальный критик Сергей Соседов. Официальная причина смерти — несчастный случай. Эпатажный журналист упал с лестницы в гостинице в Нерюнгри (Якутия) и получил черепно-мозговую травму. Врачам не удалось его спасти.

Несмотря на это, слухи по поводу его смерти продолжают множиться. Недавно в интернете завирусился ролик, где Соседов ругается с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Из-за этого некоторые пользователи сети уверены: это блондинка сжила со свету Соседова.

Что не поделили Сергей Соседов и Лера Кудрявцева

Громкий скандал между Лерой Кудрявцевой и Сергеем Соседовым разразился в 2025 году. Ссора произошла на съемках популярного музыкального шоу на федеральном канале, в котором телеведущая и критик вместе принимали участие в качестве членов жюри.

«Я не могу не показать версию, которая гуляет в Сети о смерти Сергея Соседова», — сказал журналист Андрей Малахов в своей программе и продемонстрировал небольшой ролик под названием: «Козни Кудрявцевой сжили его со свету. Вот как они обошлись с Соседовым».

В финале того шоу Соседов эмоционально реагировал на все, что видел на экране. Шоумен два часа возмущался, сетуя, что Кудрявцева, по его мнению, несправедливо обошлась с певицей Азизой. Сергей до глубины души был возмущен низкой оценкой Леры. В итоге победительницей стала другая участница — заслуженная артистка РФ Георгиади.

В программе Андрея Малахова Азиза сказала, что она, как и все, скорбит по Сергею Соседову. По ее мнению, он был честным и порядочным человеком. Артистка отметила, что в той ситуации, критик был единственным человеком, который встал на ее защиту.

«Я не могу сказать, что это была ссора — ссорятся же с равными. Ну или выясняют недоразумения в общем диалоге, а у нас с Лерой его не было. Все, что произошло в финале, было неожиданно. Но я не подозревала, что это будет таким ударом по профессионализму Соседова», — сказала Азиза.

По словам певицы, Соседов до последнего был не согласен с оценкой Кудрявцевой. Но ничего не мог изменить — разговаривать с телеведущей на этот счет не было смысла.

Что сказала Лера Кудрявцева о Сергее Соседове после его смерти

«Сережа сказал тогда: „Аза, а как ты будешь с этим жить? Ведь я не забуду этого!“ Он сокрушался, говорил, что нельзя непрофессионалов сажать в такие шоу», — добавила Азиза.

Ее слова подтвердил и близкий друг Соседова — Виктор Беззубов. Кроме того, после скандала с Лерой Сергей не понимал, как ему возвращаться в новый сезон проекта.

Несмотря на резкие слова в адрес друг друга, кажется, в конечном итоге звезды смогли помириться. Ведь после той ссоры они вместе снялись еще в одном сезоне музыкального шоу. Его выпуски начали выходить уже после смерти критика. Создатели проекта приняли решение сохранить все сцену с Соседовым, даже те, где он ведет себя чересчур эмоционально.

«Мы столько времени провели рядом. Сидели в одном жюри, спорили до хрипоты, не соглашались друг с другом, возмущались, перебивали друг друга… Иногда зрителям, наверное, казалось, что мы друг друга терпеть не можем. Господи, какая же это была ерунда», — написала в своем блоге Кудрявцева, узнав о смерти Соседова.

Как умер Сергей Соседов

Сергей Соседов умер 23 сентября 2026 года. Ему было 58 лет. Критик отправился в якутский город Нерюнгри, где планировал принять участие в конкурсе «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». Однако он в гостинице получил тяжелейшую травму в результате падения с лестницы. Он ударился головой и потерял сознание.

Соседова доставили в городскую больницу. Медики сделали все возможное, чтобы стабилизировать его состояние, но спасти критика не удалось. Тело Сергея доставили в Москву 28 сентября. Похороны состоялись спустя два дня — 30 сентября.

На церемонии прощания с артистом присутствовало более 200 человек: коллеги, друзья и поклонники. Похоронили Соседова на Перепечинском кладбище в подмосковных Химках, рядом с его отцом.

Почему друзья Сергея Соседова не верят в версию с несчастным случаем

Перед смертью Сергея Соседова ему поступали угрозы. Кто-то хотел расправиться с критиком. Об этом журналистам рассказал Леонид Дзюник, знавший Сергея много лет. По его словам, Соседов получал от неизвестных требования «закрыть рот», а в противном случае грозились «закрыть» его.

Он уверен, что это было связано с его высказываниями о тех, кто покинул Россию. В частности, речь идет и о певице Алле Пугачевой. После ее побега из РФ, Сергей не раз говорил, что разочаровался в ней. Он считал, что Примадонна поступила, мягко говоря, ужасно по отношению к стране, которая, по сути, и сделала ее популярной.

После обращений близких Следственный комитет возбудил уголовное дело, а глава надзорного ведомства Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль. При этом мать Соседова считает, что Сергей умер в результате несчастного случая. В конце октября 2026 года прокуратура Республики Саха признала гибель критика несчастным случаем.

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