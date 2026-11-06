Гости попросят добавки: семь недорогих коктейлей на праздничный стол без алкоголя

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Даже обычный морс можно превратить в произведение искусства с помощью простых хитростей.

Праздничный стол необязательно дополнять дорогим алкоголем или покупными напитками. Из обычных фруктов, ягод, чая и специй можно приготовить вкусные и красивые безалкогольные напитки, которые подойдут и для семейного застолья, и для встречи гостей.

При этом многие рецепты не требуют редких ингредиентов. Иногда достаточно яблока, апельсина, пары пакетиков чая и специй, которые уже есть на кухне. Вкусные рецепты без вреда для здоровья — в материале 5-tv.ru.

Безалкогольный глинтвейн из яблочного сока

Один из самых простых вариантов праздничного напитка — горячий пряный яблочный сок. По внешнему виду он напоминает классический глинтвейн, но вместо вина используется сок.

Для приготовления понадобятся:

один литр яблочного сока;

один апельсин;

одно яблоко;

одна-две палочки корицы;

три-четыре бутона гвоздики;

небольшой кусочек свежего имбиря;

звездочка бадьяна по желанию.

Апельсин и яблоко нарезать дольками. Сок перелить в кастрюлю, добавить фрукты и специи. Нагревать на небольшом огне, не доводя до кипения. Затем выключить плиту и оставить напиток под крышкой примерно на десять минут.

Перед подачей напиток можно процедить, а в стаканы положить свежие дольки апельсина.

Цитрусовый пунш

Если хочется холодного напитка, подойдет простой цитрусовый пунш. Он получается ярким за счет апельсина и лимона, а газированная вода делает его похожим на праздничный коктейль. Понадобятся:

500 миллилитров апельсинового сока;

один лимон;

один апельсин;

500 миллилитров газированной воды;

немного мяты;

лед.

Из лимона выжать сок. Апельсин нарезать тонкими кружочками. Смешать апельсиновый и лимонный сок, добавить холодную газированную воду и лед.

Если напиток кажется слишком кислым, можно добавить немного сахара или меда.

Ягодный морс с апельсином

Обычный морс тоже легко превратить в праздничный напиток. Для этого достаточно добавить цитрусовые и красиво подать его в прозрачном кувшине.

Для морса подойдут клюква, брусника, черная или красная смородина. Можно использовать и замороженные ягоды. На один литр воды понадобится около 300 граммов ягод и сахар по вкусу.

Ягоды размять, залить горячей водой и прогреть несколько минут. После остывания напиток процедить и добавить сахар. Чтобы сделать вкус ярче, в готовый морс можно положить несколько долек апельсина и веточки мяты.

Для праздничной подачи морс лучше наливать в прозрачные бокалы или стаканы с большим количеством льда.

Пряный чай с апельсином

Еще один бюджетный вариант — обычный черный чай, дополненный фруктами и специями. На несколько порций понадобятся:

один литр воды;

два-три чайных пакетика или две чайные ложки листового черного чая;

один апельсин;

палочка корицы;

два-три бутона гвоздики;

немного меда или сахара.

Заварить чай, добавить корицу, гвоздику и несколько долек апельсина. Оставить напиток на пять-семь минут, после чего убрать чай и специи.

Мед лучше добавлять уже в слегка остывший напиток.

Имбирно-лимонный напиток

Если дома есть свежий имбирь, лимон и немного меда, из них можно приготовить согревающий напиток с насыщенным вкусом.

Имбирь нарезать тонкими пластинками или натереть на крупной терке. Залить горячей водой и оставить на пять-десять минут. Затем добавить лимонный сок.

Когда напиток немного остынет, его можно подсластить медом. Для праздничной подачи в стакан достаточно положить кружок лимона, небольшой кусочек имбиря и веточку мяты.

Яблочно-клюквенный напиток

Сочетание яблока и клюквы подойдет тем, кто любит кисло-сладкий вкус. Понадобятся:

500 миллилитров яблочного сока;

300 миллилитров клюквенного морса;

200 миллилитров газированной воды;

апельсин;

корица;

лед.

Все ингредиенты заранее охладить. Смешать сок и морс, добавить газированную воду непосредственно перед подачей. В стаканы положить лед, дольки апельсина и немного корицы.

Если использовать домашний морс и недорогой яблочный сок, такой напиток обойдется значительно дешевле готовых безалкогольных коктейлей.

«Мохито» без алкоголя

Популярный коктейль легко приготовить и без рома. Для одной большой порции понадобятся:

половина лайма или лимона;

несколько листиков мяты;

одна-две чайные ложки сахара;

200 миллилитров газированной воды;

лед.

Цитрус нарезать, положить в стакан вместе с мятой и сахаром. Слегка размять ингредиенты ложкой, добавить лед и залить газированной водой.

Если лайм кажется слишком дорогим, его можно заменить обычным лимоном. Вкус получится другим, но напиток все равно будет свежим и праздничным.

Горячий ягодный напиток с корицей

Замороженные ягоды — хороший вариант для недорогого праздничного напитка зимой. Можно взять смесь смородины, вишни, малины или любые другие ягоды, которые есть в морозильнике.

Ягоды залить водой, добавить палочку корицы и немного апельсиновой цедры. Довести до кипения и проварить несколько минут. После этого снять с огня и дать напитку настояться.

При желании добавить сахар или мед. Такой напиток можно подавать горячим в кружках. Для праздничного вида достаточно украсить их дольками апельсина или палочками корицы.

Как сделать напиток праздничным без лишних расходов

Даже самый простой морс или чай будет выглядеть нарядно, если уделить внимание подаче. Вместо специальных бокалов можно использовать обычные прозрачные стаканы. Края можно украсить сахаром: провести по ним долькой лимона, а затем окунуть в сахар.

Лед можно заморозить вместе с ягодами или небольшими листиками мяты. В прозрачном напитке такие кубики будут выглядеть эффектнее обычных.

Для украшения также подойдут дольки апельсина, лимона, яблока, веточки мяты, корица и бадьян.

А если напиток готовится для большой компании, выгоднее сделать одну большую порцию в кувшине, чем покупать несколько бутылок готовых напитков.

Праздничный напиток необязательно должен быть дорогим или содержать алкоголь. Сок, чай, замороженные ягоды, цитрусовые и несколько специй позволяют приготовить сразу несколько вариантов — горячих и холодных, сладких и кислых.

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