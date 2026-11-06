Простой завтрак против деменции: какие продукты останавливают возрастные изменения

Яйца назвали одним из полезных продуктов для снижения риска деменции

Фото: www.globallookpress.com/Roland Marske

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Привычная еда содержит сразу несколько веществ, участвующих в работе мозга и влияющих на качество сна.

Регулярное употребление куриных яиц может быть связано со снижением риска развития деменции, в том числе вызванной болезнью Альцгеймера. Причина заключается в содержании холина, каротиноидов и триптофана — веществ, участвующих в работе нервной системы и поддержании когнитивных функций. Об этом сообщает Eating Well со ссылкой на исследования и рекомендации диетологов.

По словам специалиста по питанию Мэгги Мун, наблюдательные исследования выявили связь между еженедельным употреблением яиц и более низкой вероятностью развития деменции при болезни Альцгеймера.

Почему яйца полезны для памяти

Одним из главных преимуществ яиц диетологи называют высокое содержание холина. Это вещество необходимо организму для выработки ацетилхолина — нейромедиатора, участвующего в передаче сигналов между нервными клетками.

Ацетилхолин играет важную роль в концентрации внимания, обучении и запоминании информации. По словам Мэгги Мун, он также участвует в формировании долговременных воспоминаний и их последующем извлечении из памяти.

Исследования показывают, что люди, получающие достаточное количество холина, могут демонстрировать более высокие показатели вербальной и зрительной памяти.

В частности, популяционное исследование с участием более 12 тысяч человек обнаружило связь между умеренным потреблением холина и более низким риском развития деменции.

Как яичный желток помогает защищать клетки мозга

Еще одна группа полезных соединений, содержащихся в яйцах, — каротиноиды. Это природные пигменты, которые придают желтку характерный желтый или оранжевый оттенок.

Они обладают антиоксидантными свойствами и могут участвовать в защите клеток от повреждений, связанных с окислительным стрессом.

Ученые предполагают, что противовоспалительное и антиоксидантное действие каротиноидов может положительно влиять на здоровье мозга.

Диетологи рекомендуют сочетать яйца с другими продуктами, содержащими каротиноиды. Например, на завтрак можно приготовить омлет с болгарским перцем, шпинатом или помидорами.

Почему яйца могут быть полезны для сна

Яйца также содержат триптофан — незаменимую аминокислоту, которая участвует в образовании веществ, регулирующих настроение и сон.

Достаточный сон, в свою очередь, важен для нормальной работы памяти и поддержания здоровья мозга. Исследования показывают, что во время сна активизируются процессы, связанные с удалением некоторых продуктов обмена веществ из тканей мозга.

В том числе ученые изучают механизмы выведения бета-амилоида — белка, накопление которого связано с болезнью Альцгеймера.

Хронический недостаток сна рассматривается как один из факторов, способных повышать риск когнитивных нарушений.

Какие еще продукты могут снизить риск деменции

Помимо яиц, диетологи советуют включать в рацион листовую зелень, ягоды и грецкие орехи. Эти продукты занимают важное место в диете MIND, которая сочетает принципы средиземноморского питания и диеты DASH, разработанной для поддержания нормального артериального давления.

Такой подход к питанию связывают с более благоприятными показателями когнитивного здоровья.

Шпинат и другие зеленые овощи содержат фолиевую кислоту, лютеин и витамин Е. Эти вещества участвуют в работе нервной системы и помогают защищать клетки от окислительного повреждения. Зелень можно добавлять в омлеты, салаты, супы и другие привычные блюда.

Черника богата антоцианами — природными соединениями с антиоксидантными свойствами. Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление этой ягоды может быть связано с более благоприятными показателями памяти, особенно у людей среднего возраста с повышенным риском когнитивных нарушений.

Диетологи советуют включать чернику в рацион несколько раз в неделю. Их можно добавлять в овсянку, йогурт или есть отдельно.

Грецкие орехи содержат альфа-линоленовую кислоту — растительную разновидность омега-3 жирных кислот. Это вещество участвует в поддержании здоровья клеточных мембран и нормальной работы нервной системы.

Ученые также изучают возможную роль компонентов грецких орехов в процессах, связанных с накоплением бета-амилоида.

Может ли правильный завтрак защитить от болезни Альцгеймера

По мнению диетологов, рацион действительно играет важную роль в поддержании когнитивного здоровья, но не существует отдельного продукта, способного гарантированно предотвратить деменцию.

Согласно докладу комиссии The Lancet за 2024 год, воздействие на 14 изменяемых факторов риска потенциально может предотвратить или отсрочить около 45% случаев деменции.

Среди важных направлений профилактики специалисты выделяют регулярную физическую активность, контроль сахарного диабета, ограничение употребления алкоголя и другие меры по поддержанию здоровья. Питание является частью этого комплекса.

Поэтому яйца, листовую зелень, ягоды и орехи можно рассматривать как полезные составляющие рациона, а не как замену медицинской профилактике.

Диетологи рекомендуют прежде всего придерживаться разнообразного и сбалансированного питания, поскольку именно устойчивые привычки, а не отдельный продукт на завтрак, могут способствовать сохранению здоровья мозга с возрастом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.