Стиль в деталях: какие аксессуары сделают зимний образ ярким и живым

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

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Четыре предмета гардероба помогут разнообразить базовый набор.

В осеннее и зимнее время мы как правило носим одни и те же вещи, делая выбор в пользу тепла, а не моды и стиля. Теплые пальто, пуховик, свитер, джинсы или брюки — стандартный набор для холодного времени года. Однако он не обязательно должен выглядеть скучно — придать образу яркости можно при помощи аксессуаров. О том, как это сделать, рассказал 7Дней.ru.

Аксессуары не просто создают дополнительный акцент — они формируют имидж. Поэтому вовсе не обязательно менять весь базовый гардероб, чтобы выглядеть модно, ведь достаточно добавить одну яркую деталь.

Первым делом — шарфы. В сезоне 2026/2027 шарф — не просто средство утепления, а главный акцент образа. То же самое касается шапок. Стильная и качественная шапка станет настоящей «вишенкой» на торте вашего гардероба.

Не стоит забывать и про сумки — в этом сезоне к вашим услугам широкий выбор. Сумки оверсайз и вместительные шоперы особенно популярны. Размер тут становится не только практичным, но и дизайнерским приемом — объемные модели очень выразительно смотрятся, если остальной образ состоит из минималистичной одежды.

Кроме того, есть один крайне полезный аксессуар, который изменит образ одним штрихом — это ремень. В сезоне осень-зима 2026/2027 интерес к данному предмету вырос почти вдвое — есть, из чего выбрать.

О трендах сезона осень-зима 2026/2027 ранее также рассказал знаменитый стилист Александр Рогов. По его словам, одно из главных «маст-хев» — это темный бархат. Стилист посоветовал обратить внимание на глубокие и насыщенные цвета — синий, бордовый, шоколадный.

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