Скандал с несовершеннолетними: полиция заинтересовалась братом Меган Маркл

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Филиппинские власти уже ведут расследование в отношении ее отца, который прячется в рехабе.

В деле об эксплуатации несовершеннолетних власти Филиппин рассматривают в качестве подозреваемого Томаса Маркла-младшего, сводного брата герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом сооющили журналисты Daily Mail со ссылкой на министра внутренних дел Филиппин Хуанито Виктор Ремулла.

Расследование началось после того, как Томас Маркл-младший сам обратился в полицию: в коробках с вещами отца он обнаружил подборку незаконного интимного контента. Позже появились показания свидетелей. Они утверждают, что к дому Маркла-младшего в Себу привозили несовершеннолетних девушек. Но речь шла о сестрах его невесты Роуз в возрасте 11, 14, 16 и 17 лет, а также трехлетней племяннице, которая регулярно бывала у пары.

Тем временем в Мексике бойцы Национальной гвардии провели обыск в арендованном Томасом Марклом-старшим хранилище в Росарито. По данным журналистов, там нашли изображения, предположительно связанные с насилием над детьми. После публикации этих сведений к делу подключилось Федеральное бюро расследований (ФБР) США.

Кроме того, Томас Маркл-младший сообщил ФБР о местонахождении двух хранилищ в Лос-Анджелесе, содержимое которых также может стать частью расследования. В одном, по его словам, хранится старая мебель Меган, в другом — коробки с личными вещами, книгами, фотографиями и памятными предметами.

Отца Меган Маркл и тестя британского принца Гарри отправили в специализированное учреждение для людей с деменцией. Мужчину перевели вечером 30 октября. До этого он несколько месяцев восстанавливался в реабилитационном центре во Флориде после ампутации нижней части левой ноги.

Деменцию диагностировали сразу после того, как его сын нашел в отцовском доме на Филиппинах коробки с видео. В момент перевода в центр против Маркла-старшего выдвинули обвинения в педофилии и хранении детской порнографии.

Как Томас Маркл оказался в центре громкого скандала

История вокруг Томаса Маркла-старшего стала продолжением многолетнего конфликта в семье Меган Маркл. Сейчас 82-летний мужчина оказался в центре расследования на Филиппинах после того, как его сын Томас Маркл-младший сообщил правоохранителям о материалах, которые, по его словам, обнаружил среди вещей отца.

Филиппинские власти подтвердили, что проводят проверку, а ФБР США заявило, что знает об обвинениях и готово поддержать местных следователей.

Сам Томас Маркл-старший категорически отрицает обвинения. Он назвал их «больной ложью» и заявил, что не мог совершить то, в чем его обвиняют. Власти пока проводят экспертизы и устанавливают происхождение обнаруженных материалов.

Почему отец Меган оказался на Филиппинах

В последние годы Томас Маркл вел довольно уединенную жизнь за пределами США. После переезда на Филиппины он поселился в Себу, где жил в доме, который впоследствии покинул. Именно среди оставшихся там вещей, по словам его сына, и были обнаружены подозрительные материалы.

При этом сейчас следствие изучает не только находки на Филиппинах. Проверяются также сведения о вещах Маркла-старшего в Мексике, где он прежде жил, и возможных хранилищах в США.

Что происходит между Меган и ее отцом

Отношения Меган с отцом фактически разрушились еще перед ее свадьбой с принцем Гарри в 2018 году. Томас Маркл должен был проводить дочь к алтарю, однако в итоге не приехал на торжество. Вместо него Меган сопровождал отец жениха — тогдашний принц Чарльз, ныне король Великобритании.

Одной из причин конфликта стала история с постановочными фотографиями. Незадолго до свадьбы Томас Маркл признался, что сотрудничал с фотографом и согласился позировать для снимков, которые затем появились в СМИ. Позднее он признавал, что принц Гарри предупреждал его не общаться с прессой и не устраивать подобные съемки.

После этого отношения отца и дочери окончательно испортились. Томас Маркл неоднократно обращался к Меган через СМИ, говорил о своем желании помириться и жаловался, что не может увидеть ее детей — Арчи и Лилибет. Меган при этом практически не обсуждала отношения с отцом публично.

Меган не позволяла отцу видеться с внуками

На фоне нынешнего расследования особое значение приобрело заявление Меган. После появления сообщений об обвинениях она сказала, что еще в 2018 году получила от британской полиции информацию о «тревожных и беспокоящих» обвинениях в адрес отца.

По словам герцогини Сассекской, тогда ей сообщили, что эти сведения проверяются. Меган заявила, что именно поэтому не позволяла отцу контактировать с ее детьми. Она подчеркнула, что дистанция между ними и решение не подпускать Томаса Маркла к Арчи и Лилибет были связаны с желанием защитить детей.

При этом британская полиция сейчас отдельно проверяет обстоятельства обращения 2018 года. Metropolitan Police подтвердила, что знает о письме, которое было передано подразделению, отвечавшему за защиту королевской семьи, и проводит внутреннюю проверку того, как с ним поступили.

Томас Маркл все эти годы пытался вернуть дочь

Публичные заявления самого Маркла показывали, что он не считал отношения с Меган окончательно потерянными. В 2025 году, когда мужчина серьезно заболел и перенес ампутацию ноги, его представитель сообщил, что Меган связалась с ним. Сам Томас Маркл тогда говорил, что не хочет умереть, оставаясь в ссоре с дочерью, и надеется однажды увидеть ее, Гарри и своих внуков.

Меган действительно подтвердила, что пыталась связаться с отцом. Однако подробности этого общения публично не раскрывались. Отношения при этом не были восстановлены.

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