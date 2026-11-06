В Китае двух роботов-лентяев уволили после первых суток работы

Фото, видео: 5-tv.ru

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Всего на смену вышли шесть андроидов.

В Китае двух гуманоидов-лентяев уволили после первых же суток работы в обычном магазине.

Всего на смену вышли шесть андроидов — за 24 часа они выполнили практически две тысячи задач: готовили кофе, убирали и обслуживали покупателей. Но двое подвели начальство.

Один без особого энтузиазма проверял полки, а второй и вовсе ночью самовольно покинул магазин. Как выяснилось, он отправился на поиски мусорного бака.

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