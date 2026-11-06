Фото, видео: legion-media/Aleks Taurus; 5-tv.ru

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Приказ остановить тестирование поступил еще в середине октября.

Киев лишился еще одного союзника. По данным портала «Дипломат», украинское командование прекратило испытания южнокорейской военной системы «Барбара». Этот искусственный интеллект преобразует голосовые доклады в данные для артиллерии, проверяет координаты и предупреждает о гражданских объектах, но окончательное решение всегда остается за человеком.

Глава стартапа отметил, что Киев приказал остановить тестирование разработки еще в середине октября. При этом даже не назвав сроки возобновления, несмотря на перспективность технологии.

Глава стартапа Сонвон Чо отметил: курирующий сотрудничество украинский представитель сообщил ему, что сверху поступил приказ прекратить все работы в этой области. Хотя неясно, кто именно отдал этот приказ и почему, Чо уверен, что виной всему продолжающийся дипломатический конфликт между Южной Кореей и Украиной.

Приостановка испытаний произошла практически сразу после того, как Зеленский по сути лично разорвал связи с Сеулом. Скандал вызвало его заявление о передаче Южной Корее двух пленных военных из КНДР, якобы захваченных украинскими боевиками. В Сеуле такие действия Киева назвали грубым нарушением договоренностей о конфиденциальности и отозвали своего посла и еще восемь сотрудников дипмиссии.

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