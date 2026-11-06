Погибли все черные дельфины, выбросившиеся на берег в Новой Зеландии

Фото: Reuters/New Zealand's Department of Conversation

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Спасательную операцию осложнили сильные волны, рыхлая галька и острые скалы в приливной зоне.

Погибли все гринды, которых также называют черными дельфинами, массово выбросившиеся на берег у поселения Нгави в Новой Зеландии. Об этом в соцсетях сообщила спасательная организация Project Jonah, приложив фото одного из умерших животных.

По оценке представителей компании, 5 ноября на протяжении нескольких километров побережья обнаружили от 40 до 50 гринд.

«Многие уже были мертвы к моменту обнаружения, к сожалению, киты, которых нашли живыми, тоже умерли в течение дня», — сказано в публикации в Instagram*.

Спасательную операцию осложнили сильные волны со стороны пролива Кука, рыхлая галька и острые скалы в приливной зоне. Дополнительной трудностью стала удаленность поселения — более двух с половиной часов езды от столицы Веллингтона.

Команда Project Jonah поблагодарила местных жителей, которые первыми пришли на помощь и старались поддерживать выживших животных в прохладе. Теперь на берегу продолжают работу службы, которым предстоит ликвидировать последствия.

Массовые выбросы гринд в Новой Зеландии происходили и раньше. В январе 2026 года на косе Фэруэлл-Спит на Южном острове на берег выбросились более 50 животных. В октябре 2022 года на островах Чатем за несколько дней произошли два массовых выброса — примерно по 240 гринд в каждом, все животные погибли.

Гринды — крупные морские млекопитающие семейства дельфиновых. Они живут устойчивыми семейными группами. По одной из гипотез, эта сплоченность способствует массовым выбросам: вслед за больным или потерявшим ориентацию животным на мелководье могут устремиться и остальные.

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