«Я сама могу юморить»: Гурцкая о шутках про слепоту

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Певица не собирается отказываться от привычных слов и выражений.

Певица Диана Гурцкая не обижается на шутки о своей особенности зрения и сама может пошутить так, что окружающим «мало не покажется». Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

«Потрясающе! Конечно, я не обижаюсь. Я сама могу юморить так, что всем мало не покажется. А как иначе?» — приводит агентство ее слова в ответ на вопрос об отношении к шуткам людей о ее слепоте.

Гурцкая отметила, что не собирается отказываться от привычных слов и выражений только потому, что не видит.

«Я же не должна говорить: „Ой, нет, не говорите мне слово „видеть“!“. Я же не могу говорить словосочетаниями, я хочу говорить правильным русским языком. Я всегда говорю: „смотрю телевизор“. Я же не могу сказать, что я его слушаю. Я читаю книгу, а как я ее читаю — это уже мое дело», — добавила певица.

Диана Гурцкая родилась 2 июля 1978 года в Сухуми. В 1995 году стала одним из победителей музыкального конкурса «Ялта — Москва — Транзит», где получила специальный приз жюри за песню «Тбилисо». В числе членов жюри был Игорь Николаев, который впоследствии написал для певицы два альбома, в том числе хит «Ты здесь». В 2008 году она представляла Грузию на конкурсе «Евровидение» с песней Peace Will Come, где вошла в историю как «первая незрячая певица».

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