Куранты на Спасской башне остановили ради техобслуживания

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Главный колокол весит 2160 килограммов.

Знаменитые часы Спасской башни Московского Кремля остановили на десять дней. Об этом 6 ноября проинформировала Федеральная служба охраны (ФСО) России.

Пауза связана с плановым техническим обслуживанием механизма. Как отмечает Главгосэкспертиза России, кремлевские куранты считаются самыми старыми в Европе.

Устройство насчитывает несколько тысяч деталей, а его общая масса без колоколов — около 25 тонн. Главный колокол Спасской башни весит 2160 килограммов.

Кремлевские куранты на Спасской башне — одни из старейших действующих механических часов в Европе.

Часы занимают три этажа башни — с седьмого по девятый. Их общий вес без колоколов составляет около 25 тонн, диаметр каждого из четырех циферблатов превышает шесть метров, а длина стрелок — около трех метров. В основе механизма лежит гиревой привод: энергия для хода высвобождается за счет медленного опускания гирь весом от 160 до 220 килограммов.

Куранты останавливают для обслуживания нечасто. Последний раз это происходило в 2020 году, когда звонницу дополнили 12 новыми колоколами. До этого часы останавливали в 2014 году во время реставрации Спасской башни, а также в 1999-м. Рекорд по длительности остановки в новейшей истории был установлен в 1974 году: тогда куранты молчали 100 суток.