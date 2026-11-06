Куда уйдет сапфир Романовых: шейхи, техногиганты и тайна покупателя

Фото, видео: 5-tv.ru

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Камень был одним из любимых украшений императрицы Марии Федоровны.

Огромный сапфир из коллекции дома Романовых, одно из любимых украшений императрицы Марии Федоровны, выставлен на продажу аукционным домом Sotheby's. Яхонт с уникальной историей и начальной ценой в 160 миллионов рублей. Его путь из Индии до Женевы через Санкт-Петербург проследила корреспондент «Известий» Виктория Петрова.

Все оттенки роскоши в одном камне. Том самом, в котором блистала перед двором, пожалуй, самая изысканная из императриц Мария Федоровна. Сапфиры были ее особой страстью.

Благородный синий цвет минералу придают примеси титана и железа. Но он никогда не подвергался термической обработке, зато прошел процесс огранки «кушон», или «подушечка». Квадрат со скругленными углами и выпуклыми крупными гранями — эта форма идеально раскрывает внутреннюю игру света.

Дух захватывает не только от чистоты и огранки камня, но и от заоблачной стартовой цены. Торги начнутся с миллиона долларов. Дальше — только космос. Это эксклюзивные кадры — нам дали примерить браслет с тем самым сапфиром Марии Федоровны.

«Такое чувство, будто я дрожу. Я дрожу, когда надеваю это», — поделилась эмоциями Петрова.

— «Вы царица».

«Это легендарный камень, не только из-за его размера и чарующего цвета, но и потому, что огранка относится к XVIII веку. Вы можете заметить это по его куполообразной форме. Мария Федоровна надевала его по многим случаям во время русских балов», — сказал руководитель отдела продаж аукционного дома Sotheby's Андрес Уайт Корреаль.

Вокруг камня развернулся целый историко-ювелирный детектив. После революции большевики бросились распродавать экспроприированные драгоценности. Для этого советские власти составляют подробный каталог — помогать зовут именитых ювелиров, в том числе Фаберже. Именно этот сапфир изображен рядом с камнем-близнецом. Дальше судьба двойняшек теряется где-то в Европе.

«Само украшение — это было такое длинное колье, сотуар. Это 1929 год. Потом на 42–43 года пропадает он из поля зрения вообще. И выходит на поверхность следующее задокументированное украшение — это уже другое колье в 1971 году, когда опять же Cartier выставлял его также на торги. Он был продан, он был куплен и еще на 20 лет он пропадает. В следующий раз, в 1992 году, он выплывает уже в другом облике», — рассказал эксперт-геммолог Владимир Житков.

И такая судьба была уготована всем драгоценностям Марии Федоровны, в том числе и тем, которые хранились в ее легендарном ларце. Броши, колье, тиары, диадемы, россыпь бриллиантов и жемчуга. После ее смерти — уже в Дании — из рук наследниц сокровища уплыли через Ла-Манш прямиком к британскому королевскому двору. Поразительно, но за всю коллекцию в Лондоне заплатили не более 10% от реальной цены украшений. Именно этот сапфир дополнял образ вдовствующей императрицы на легендарном костюмированном балу в Зимнем дворце в 1903 году.

«Огромные размеры империи обеспечили контакты с такими странами, как Индия и Китай, откуда они получали фантастические камни, и это сделало диалог между разными стилями более быстрым, чем у других корон Европы. Желание обладать императорским украшением очень, очень велико», — сказал руководитель отдела продаж аукционного дома Андрес Уайт Корреаль.

Исчезнет ли сапфировый браслет в частной коллекции ближневосточных шейхов или окажется на запястье супруги главы одного из крупнейших техногигантов планеты — в аукционном доме имен потенциальных покупателей, разумеется, не раскрывают. Интрига разрешится меньше чем через неделю. Торги назначены на будущую среду.

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