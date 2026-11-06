«Бесшовная модель образования»: на действующем руднике в Мурманской области начали учить студентов

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Бабушкин; 5-tv.ru

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Спрос на специалистов со средним профобразованием огромный.

Президент России Владимир Путин обсудил тему дополнительной поддержки участников специальной военной операции. Для них может появиться отдельная программа профподготовки, чтобы каждый боец смог вернуться к мирной жизни. Тему продолжит корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Настоящим отбойным молотком по настоящей горной породе. Рядом шумит настоящая горнодобывающая техника.

И рудник настоящий — часть действующего Расвумчоррского, что в Мурманской области, отдали под уникальный учебный полигон. Под землей горное дело лучше усваивается.

«Сочетание теоретической подготовки и практики в горе — это, по сути, та бесшовная модель образования, о которой вы, Владимир Владимирович, не раз говорили», — сказал директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов.

«Хочу пожелать вам успехов! Будем делать все, для того, чтобы популяризировать эти специальности», — отметил Путин.

Этих же успехов можно пожелать сейчас любому, кто в поиске хорошего специалиста со средним профессиональным образованием. Спрос огромный, доходы высокие — а пойти еще поищи.

Не случайно к этому совещанию приурочили открытие учебных объектов. Таких как недавно реконструированный Федеральный технопарк профессионального образования в Нижнем Новгороде. Или переживший ремонт Саранский электромеханический колледж.

Путин доклады принял, про открытия выслушал. И тут же дал новое поручение администрации и правительству. Дополнить программу «Время героев» для участников СВО. Она создана только для тех, у кого высшее образование.

«На линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет законченного высшего образования. Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора для того, чтобы они получили практический опыт». — сказал президент.

Дальше — к не менее важной проблеме. Зима на носу, а значит, риск заразиться гриппом. Путин спросил министра здравоохранения, привились ли в правительстве?

«Владимир Владимирович, я не могу за каждого говорить, поскольку есть правило», — сказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Вы уклонились от прямого ответа. Михаил Альбертович, нужно, чтобы члены Правительства тоже прививались. Мне сказали: „Надо сделать прививку“. Я говорю: „Пожалуйста“. Когда? Я говорю „Сегодня " — пум, и все. И спортом занимался, не прекращал ничего», — рассказал Путин.

Впрочем, это был не основной вопрос совещания. Основной — ход выполнения поручений президента по итогам прямой линии 2025. Рассмотрены 3,2 миллиона обращений. Это 81%.

«Если что-то не получается, какие-то сложности возникают — пожалуйста, вот так же, как в этой справке мне, пожалуйста, докладывайте, и будем соответствующим образом реагировать», — подчеркнул Путин.

Полностью закончить с предыдущим годом должны к новой прямой линии. В этот раз заявки от граждан будет принимать круглосуточный ИИ-оператор. А время на обращение увеличат до 30 минут.

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