Путин вручил Патриарху Иерусалимскому Феофилу III орден Дружбы

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Награду присудили за вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и духовных связей с Россией.

Президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы Патриарху Иерусалимскому Феофилу III. Это произошло во время встречи в Кремле, в которой также участвовал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Для меня большая честь вручить вам этот орден», — сказал российский лидер, пожелав патриарху всего самого доброго.

Глава Иерусалимской церкви приехал в Москву по приглашению патриарха Кирилла. В российской столице он пробудет до 6 ноября.

Решение о награждении Феофила III орденом Дружбы президент подписал еще в конце прошлого года. Награду присудили за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и духовных связей с Россией.

Феофил III в 2005 году был избран 141-м Патриархом Иерусалимским. Его интронизация состоялась 22 ноября того же года.

Ранее он был представителем патриарха Иерусалимского при патриархе Московском и всея Руси, а также возглавлял Иерусалимское подворье в Москве. С 1991 по 1996 год он был игуменом монастыря Святого Георгия Победоносца в Кане Галилейской.

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