Путин призвал продолжать модернизировать Росфинмониторинг из-за зарубежных спецслужб

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Президент поздравил сотрудников службы с 25-летием ведомства.

Зарубежные спецслужбы используют современные технологии, чтобы прикрывать криминальные расчеты, поэтому в России важно продолжать совершенствовать работу Росфинмониторинга. Об этом 5 ноября заявил президент РФ Владимир Путин.

Он поздравил сотрудников службы с 25-летием создания ведомства, отметив, что оно «прошло проверку временем и сложными вызовами».

«Часто угрозы формируются за пределами России. Международные криминальные группировки, да и зарубежные спецслужбы применяют самые современные технологии, используют криптовалюты и другие платежные инструменты для прикрытия преступных и теневых расчетов, все чаще пытаются тянуть в свои схемы несовершеннолетних и вообще молодых людей», — приводит его слова материал.

Чтобы предотвратить эти планы, технологическую модернизацию Росфинмониторинга следует продолжить — тогда ведомство сможет оперативно и результативно реагировать на возникающие угрозы.

Кроме того, Путин призвал активнее внедрять искусственный интеллект в работу финансовой разведки. По его словам, важно замечать возможные угрозы еще до того, как они нанесут ущерб.

«Ваша задача — видеть, что называется, видеть на дальних подступах, до того, как они нанесут реальный ущерб, а для этого эффективнее использовать инструменты финансовой разведки, более активно внедрять передовые аналитические модели и технологии искусственного интеллекта», — подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что прозрачность защищенность финансовой системы имеют большое значение для конкурентоспособности России и ее бизнеса.

По его словам, Росфинмониторинг уже создал современную и эффективную систему противодействия легализации преступных доходов. Президент отдельно упомянул работу ведомства по предотвращению хищений бюджетных средств и пресечению финансирования терроризма. При этом он призвал усилить контроль за подозрительными операциями, но не усложнять процедуры для добросовестных участников рынка.

Развитие отечественной антиотмывочной системы президент назвал важным условием защиты интересов государства.

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