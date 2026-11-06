Не хватайтесь за все сразу: как вернуться к работе после декрета

Пять советов психолога для выхода из декрета без стресса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Женщине приходится заново выстраивать баланс между карьерой и семьей.

Выход из декрета часто воспринимается как возвращение к прежней жизни, однако на практике все оказывается сложнее. За время ухода за ребенком меняется распорядок дня, привычки и система приоритетов. Попытка сразу вернуться к прежнему темпу может привести к сильному переутомлению, пишет 7Дней.ru.

Клинический психолог Маргарита Алексеева поделилась советами, которые помогут пережить этот период спокойнее и сохранить силы.

Во-первых, важно напомнить себе, что декрет не отменил профессиональную компетентность. Полезно записать свои прошлые достижения и проекты, чтобы увидеть: навыки никуда не исчезли. Во-вторых, не стоит пытаться с первого дня доказывать коллегам свою суперэффективность, хватаясь за все задачи сразу. Ресурсы организма не бесконечны, а теперь у женщины есть еще одна большая зона ответственности — ребенок.

Кроме того, психолог советует пересмотреть бытовую нагрузку. Часть домашних обязанностей стоит передать партнеру в формате полной ответственности, а не просто «помощи по дому». Также важно научиться просить о помощи, когда она действительно нужна, и не стыдиться этого.

Пятый совет касается самооценки. Вместо того чтобы фокусироваться на неудачах, психолог рекомендует сознательно замечать то, что получилось, и хвалить себя даже за небольшие успехи. Главное — не пытаться вернуться к себе «до декрета», а построить новый комфортный режим, в котором есть место работе, семье и отдыху.

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