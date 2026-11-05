«Завтра вас полетим спасать»: пилот раскрыл главную ошибку туристов
Пилот Виталий: около 80% туристов рискуют жизнью из-за неподготовленности
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Оказалось, что многие путешественники отправляются в горы и тайгу, не зная, какие опасности их там поджидают.
Пилот Виталий, участвовавший в эвакуации погибшего охотника из тайги Красноярского края, рассказал о самых сложных спасательных операциях и неподготовленных туристах. Об этом он сообщил в беседе с 5-tv.ru.
По словам мужчины, самые опасные вылеты случаются, когда необходимо срочно помочь людям, а погодные условия резко ухудшаются.
«Бывает, что синоптики предупреждают, что погода будет плохая, а нужно срочно выезжать. В нашей работе спешка не нужна. Но людей забирали, спасали с гор с переломами», — рассказал пилот корреспонденту Станиславу Григорьеву.
Еще одной серьезной проблемой Виталий назвал туристов, которые отправляются в горы и тайгу без должной подготовки. По его оценке, около 80% путешественников не до конца понимают, с какими опасностями могут столкнуться.
Пилот вспомнил случай в Горно-Алтайске, когда экипаж познакомился с группой молодых туристов. Путешественники собирались отправиться в опасный маршрут, несмотря на предупреждения о возможном появлении медведей.
Во время ужина одна из девушек поинтересовалась у мужчин, кем они работают. Виталий решил ответить так, чтобы показать ей, насколько опасным может быть предстоящий поход.
«А мы, говорим, те, кто завтра вас полетит спасать», — с улыбкой вспомнил пилот.
После этого две девушки решили отказаться от похода. При этом сам экипаж, по словам Виталия, не пытается отговаривать людей от путешествий, а лишь предупреждает их о возможных опасностях.
Недавно пилот участвовал в спасательной операции в Курагинском районе Красноярского края. Туда двое мужчин отправились на охоту на пушного зверя.
Вечером 28 октября 29-летний охотник сообщил по рации, что в районе устья реки Катун, примерно в 160 километрах от села Черемшанка, медведь напал на его напарника. В результате нападения погиб 48-летний Виталий Елфимов из деревни Петропавловка. Председатель комитета Законодательного собрания Красноярского края по экологии и природным ресурсам Елена Пензина ранее назвала его одним из лучших охотников на медведей в регионе.
Выживший мужчина укрылся в охотничьей избушке и ждал помощи. Сразу направить за ним вертолет не удалось из-за сложных погодных условий: в районе стояла низкая облачность и шел снег.
Позднее спасателям удалось добраться до места. Охотника осмотрели, медицинская помощь ему не потребовалась.
Тело погибшего товарища эвакуировали отдельно. Его поместили в специальные передвижные носилки и переправили на тросе через заснеженный ручей. Затем тело подняли на борт вертолета с использованием приемов беспарашютного десантирования.
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