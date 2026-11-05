Мелания Трамп назвала профессиональной работу РФ и Украины по Алешкам

Фото, видео: www.globallookpress.com/Andrea Hanks/White House; 5-tv.ru

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Она отметила, что принимала участие во всех этапах планирования операции.

Первая леди США Мелания Трамп выразила надежду, что операция в Алешках послужит шагом к более масштабному миру. Об этом она сказала 5 ноября на встрече в Белом доме с представителями России и Украины.

«Надеюсь, что Алешки станут примером для установления более прочного мира», — приводит ее слова материал.

По словам первой леди, Москва и Киев профессионально взаимодействовали при подготовке гуманитарной операции в Алешках. Она также отметила, что принимала участие во всех этапах ее планирования.

Первая леди обратила внимание на гуманитарный кризис в Алешках и поручила своему представителю Марку Бэкману связаться с Россией и Украиной для достижения прекращения огня. Она утверждает, что стороны согласились сотрудничать с ней как с единственным посредником.

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Мелания Трамп также рассказала, что участвовала в проверке планов, изучении аэрофотоснимков, оценке дорог и обсуждении маршрутов эвакуации, доступа к больницам, транспорта и медицинских ресурсов. Взаимодействие с представителями России и Украины, по ее словам, было подробным и конструктивным.

Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области завершилась 1 ноября. За несколько дней в город доставили продукты, лекарства, питьевую воду и другие предметы первой необходимости.

Операция прошла без происшествий: за все время действия перемирия нарушений не зафиксировали, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Для проведения миссии с 27 октября в Алешках действовал режим тишины. Он позволил организовать движение гуманитарных колонн и провести необходимые работы по подготовке маршрутов. Российские военные обследовали и разминировали дороги, по которым предстояло доставить помощь.

Для эвакуации жителей подготовили 25 автобусов, в том числе специальный транспорт для маломобильных и лежачих пациентов. На месте работали девять машин скорой помощи, более 50 врачей и фельдшеров. Отдельный автобус предусмотрели даже для домашних животных.

Помимо доставки гуманитарных грузов, важной частью миссии стал вывоз людей, пожелавших покинуть город. Их сопровождали в двух направлениях — на территорию России и Украины.

К операции готовились заблаговременно. Договоренности о гуманитарном перемирии удалось достичь при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. В подготовке и проведении миссии участвовали российский и украинский омбудсмены Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец. За соблюдением режима тишины и ходом гуманитарной операции следили иностранные журналисты, в том числе представители американских СМИ.

После завершения миссии участники операции сформировали колонны в Армянске. Яна Лантратова поблагодарила Меланию Трамп и всех, кто помог организовать гуманитарную акцию. Российский омбудсмен также выступила за проведение подобных миссий на регулярной основе: по ее словам, в Алешках по-прежнему остаются люди, которым необходима помощь.

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