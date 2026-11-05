Жена Стаса Михайлова похудела на 10 килограммов после слухов о разводе

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Супруга артиста показала поклонникам преображенную фигуру. Однако за внешними переменами скрывается непростой период в жизни звездной пары.

Инна, жена Стаса Михайлова, поделилась с подписчиками результатами своего преображения. Супруга артиста опубликовала в Сети снимок в обтягивающей одежде и показала плоский живот, пишет 7Дней.ru.

«Минус 10 килограммов. Вешу 64 кг», — сообщила она.

Однако резкие перемены во внешности совпали с кризисом в отношениях. В конце сентября Инна опубликовала черно-белый портрет мужа и заявила, что они больше не вместе, назвав супруга «человеком-фейком». Позже она выложила архивное видео 2011 года с прощальной подписью и разбитым сердцем, что спровоцировало новую волну разговоров о разводе.

Сам Михайлов уверяет, что не готовится к разводу. Он отметил, что многие пары сталкиваются с кризисами в отношениях, и их семья не стала исключением. Коллеги по шоу-бизнесу не верят в раскол: певица Жасмин заявила, что сильная любовь не может пройти в одночасье, а Анита Цой назвала пару примером гармонии.

Тем не менее близкие семьи утверждают, что проблемы действительно есть. По их данным, ситуация обострилась после появления у певца новой молодой помощницы. Отмечается, что долгие годы концертами Стаса занималась его жена, но в последнее время он сменил команду.

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Instagram*/inamikhaylova



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