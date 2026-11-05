Путин поручил создать программу обучения для бойцов СВО с незаконченным высшим образованием

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Бабушкин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Развитие СПО президент обсудил на встрече с кабмином.

Владимир Путин сегодня обсудил развитие среднего профессионального образования (СПО) с кабмином.

Как доложил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, российские колледжи выходят на качественно новый уровень подготовки. Сегодня в средне-специальных учебных заведениях учатся порядка четырех миллионов студентов. За последние годы прием вырос более чем в полтора раза. Конкурс составляет до трех человек на место.

Особое внимание сейчас уделяется трудоустройству выпускников. И сегодня же глава государства принял участие в открытии новых учреждений. Среди них — Федеральный технопарк профессионального образования в Нижнем Новгороде.

«Спасибо огромное за поддержку, Владимир Владимирович, парк создается по вашему поручению, в свое время обращался на ваше имя. Вы его дали, вот мы его выполнили, спасибо огромное!» — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Спасибо. Конечно, самое главное потом — работа, место работы, применение специалистов по назначению. Даниил Владимирович, „Сибур“ у нас компания высокотехнологичная, активно развивается, вы, я так понимаю, принимаете непосредственное участие в этой совместной работе, по сути, помогаете там все организовывать и готовить кадры для себя», — сказал президент России Владимир Путин.

В Мурманской области открыли подземный учебный полигон на руднике, в Мордовии — обновленный после ремонта корпус электромеханического колледжа.

Сегодня же Владимир Путин поручил правительству создать отдельную программу обучения для бойцов СВО, у которых незаконченное высшее образование.

Кроме этого, президент дал свою оценку действиям некоторых стран, которые пытаются не допустить наших спортсменов на соревнования, несмотря на решение международных спортивных инстанций.

«Мы с вами видим, что и МОК в целом, и отдельные международные спортивные федерации, Международный суд спортивный принимают решение в защиту Олимпийской хартии и ее принципов. Но к сожалению, не все страны готовы к соблюдению взятых на себя когда-то обязательств. И продолжаются не правовые, а политизированные ограничения в отношении российского спорта. Это явное грубое нарушение права судебных решений, ну а значит, и самих институтов демократии. Это именно так и следует трактовать. А нашему национальному Олимпийскому комитету нужно, безусловно, продолжить работу по защите интересов российских спортсменов», — сказал президент России Владимир Путин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.