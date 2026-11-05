Железные нервы и холодный расчет: как спасатели забирали тело погибшего охотника в тайге

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Рядом с ним в ожидании помощи больше недели находился его товарищ.

Кадры из Красноярского края. Сотрудники МЧС эвакуировали охотника, который застрял в ловушке посреди тайги. Больше недели он находился рядом с телом напарника, которого растерзал медведь. Из-за погоды вертолет смог вылететь только сегодня.

За это время у мужчины практически закончились запасы воды и еды. До ближайшего населенного пункта более 160 километров. Вертолет доставил выжившего в Абакан, где он подробно рассказал следователям о нападении хищника.

— Сердце застучало, я понял, что-то неладно. Прицелился и резко врубаю фонарик на полную — мощный у меня фонарик. И все, уже вижу четко силуэт: вот он, медведь на куче сидит. Все, начал стрелять.

Тело погибшего товарища он перетащил к таежному домику, затем по рации сумел связаться с родными. Те и вызвали помощь.

Выяснилось, что спасенный был новичком, чуть ли не впервые шел в тайгу. При этом погибший — уже опытный охотник, который сам не раз выслеживал медведей.

Съемочной группе «Известий», которая вылетела вместе со спасателями, удалось зафиксировать все детали уникальной операции. Все расскажет корреспондент Станислав Григорьев.

Вертолет зависает над тайгой, и кажется, что он вот-вот заденет шасси верхушки деревьев. Но у пилотов железные нервы и холодный расчет. Вниз бросают трос. К нему привязывают страшный груз.

Съемочную группу взяли на рискованное дело — достать из леса тело охотника, на которого напал медведь. Его друг выжил и показал спасателям дорогу.

«Планировали выйти туда буквально на пару суток с той целью, чтобы зарядить капканы. Они брали с собой буквально суточный запас по топливу и по питанию, поэтому они планировали в течение двух суток там поработать и вернуться на зимовье», — сказал начальник Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда Александр Себов.

Но безжалостная природа внесла коррективы в этот план. Со зверем любители диких мест пересеклись случайно и именно в тот момент, когда отпустили в чащу собаку.

«Да, а он может просчитать ее ход. Что собака там, охотник здесь. Какую-нибудь петлю заложить уже заранее. Только тут целенаправленный ход какой-то был», — сказал охотник Борис.

Один человек погиб, второй чудом выжил. К месту происшествия журналисты летели над тайгой. Она просто бескрайняя. Вылететь помогла хорошая погода, до этого операция несколько раз откладывалась. Пилот филигранно посадил машину на малюсенький островок посередине реки.

— Вот скажите, как вы сегодня выяснили, что сюда можно сесть?

— Посмотрели, что препятствий поблизости от вертолета нет, лопасти проходят, площадка ровная, и приняли решение выполнить посадку.

Сначала хотели вынести тело на руках, но оно в самой чаще, а через реку просто так не перейти. Спасатели решают спилить сухое дерево.

Наконец переправа наведена. В лес уходит группа с полицейскими, которые вооружены автоматами. Через час передали по рации: можно забирать тело. Его втягивают в вертолет. Следом забирают самих спасателей. Операция завершена.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.