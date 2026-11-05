В Европе получили около 18 сообщений об угрозах взрыва на самолетах

Фото: www.globallookpress.com/Alejandro MartÃƒÂ­Nez VÃƒÂ©Lez

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Лайнеры проверили после серии тревожных сигналов.

Около 18 сообщений об угрозах взрыва получили 5 ноября пассажирские авиакомпании и службы, связанные с авиаперевозками в Европе. Среди затронутых перевозчиков оказались Aer Lingus, Ryanair, Wizz Air, LOT, Finnair и Aegean Airlines. Все подробности — в материале 5-tv.ru.

Одним из наиболее заметных происшествий стал инцидент с самолетом Airbus A320 ирландской авиакомпании Aer Lingus. Лайнер выполнял рейс из Дублина в Рим, однако его перенаправили на военную авиабазу Эвре в Нормандии. На борту находились 151 пассажир и шесть членов экипажа. После приземления людей отвели в безопасную зону, а самолет передали специалистам для проверки на наличие взрывных устройств.

Еще два воздушных судна получили сообщения об угрозах во время полета в Австрию. Самолет Wizz Air, направлявшийся из Милана в Варшаву, сел в Вене. Там же приземлился борт Finnair, вылетевший из Хельсинки. Представители авиакомпании позднее заявили, что угрозы в отношении ее рейсов в Вену и Рим не подтвердились.

В Болгарии проверили три самолета Ryanair

Сообщения об угрозах взрыва затронули сразу три рейса Ryanair, следовавших в Болгарию. Самолеты из Копенгагена и Мадрида прибыли в Софию. Третий борт, вылетевший из Лондона, изменил маршрут и совершил посадку в Пловдиве. В салоне находились 184 пассажира. После проверки их собирались доставить в Софию на автобусах.

Еще один инцидент произошел с самолетом Wizz Air, который летел из Милана в Бухарест. На борту находились 182 пассажира и семь членов экипажа. Лайнер без происшествий прибыл в аэропорт румынской столицы, где его осмотрели сотрудники служб безопасности.

Угрозы затронули рейсы в Италию и Бельгию

Самолет Finnair, выполнявший перелет из Хельсинки в Рим, прибыл в аэропорт Фьюмичино в соответствии с расписанием. На борту находились 144 пассажира и семь членов экипажа. После приземления специалисты обследовали лайнер, но подозрительных предметов не нашли. В авиакомпании также подтвердили благополучную посадку другого своего самолета, следовавшего в Вену.

Проверки потребовались и двум бортам, направлявшимся в аэропорт Мальпенса в Милане. Это были самолеты Aegean Airlines, вылетевший из Салоников, и Ryanair, следовавший из Порту. Оба воздушных судна добрались до места назначения, после чего их осмотрели.

Сообщение об угрозе безопасности также поступило в отношении рейса польской авиакомпании LOT из Варшавы в Брюссель. После прибытия в аэропорт Завентем самолет проверили бельгийские службы. Опасных предметов на борту не выявили.

В Праге организовали проверку четырех лайнеров

Отдельная серия проверок прошла в Чехии. Сообщения об угрозах взрывных устройств получили четыре самолета, которые должны были прибыть в аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге. Полиция заранее подготовилась к их встрече и обследовала воздушные суда после посадки. Ни на одном из них взрывчатых веществ не нашли.

Расследованием занялся Национальный центр по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью.

Новые сообщения об угрозах появились после нескольких аналогичных происшествий 2 и 3 ноября. В среду они затронули семь пассажирских самолетов, в том числе рейсы LOT, SAS, Ryanair и Wizz Air. В Польше самолет LOT, летевший из Лондона, перенаправили в аэропорт Варшава-Модлин. На время проверки воздушную гавань закрывали.

В Италии специалисты осмотрели в Риме два самолета Ryanair, прибывших из Лиссабона и Дублина. Один из лайнеров сопровождали истребители итальянских ВВС. Проверки также прошли в Испании, где досмотрели самолет из Манчестера, и в Болгарии, куда прибыли рейсы из Бергамо и Дублина.

Еще один случай произошел 2 ноября. Самолет Wizz Air, выполнявший рейс из Лондона в Софию, после получения сообщения об угрозе перенаправили в Будапешт. Во время полета его сопровождали венгерские истребители Gripen.

Проверки воздушных судов, затронутых предыдущими инцидентами, не выявили взрывчатых веществ. Организаторы рассылки сообщений пока не установлены. Официальных данных о том, связаны ли между собой все произошедшие случаи, также нет.

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