«От тысячи до 1200 лет»: адвокат Лерчек высказался о назначенном ей штрафе

Адвокат Третьяков заявил, что Лерчек понадобится 1000 лет, чтобы выплатить штраф

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Защита блогера считает, что сумма несоразмерна финансовому состоянию Чекалиной.

Блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим.ред.) понадобится более тысячи лет, чтобы выплатить назначенный судом штраф. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявил адвокат интернет-знаменитости Константин Третьяков.

Выплата длиной в тысячу лет

Блогер была признана виновной в осуществлении незаконных валютных операциях. А конкретнее, переводе 250 миллионов рублей на счета иностранной компании в ОАЭ. Чекалиной было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также запрещено вести административную деятельность в интернете три года. Кроме того, ее обязали выплатить штраф в размере 765 миллионов рублей.

Защита Лерчек считает, что данная сумма несоразмерна финансовому состоянию блогера. По словам Третьякова, доход Чекалиной в 2025 году составил 344 тысячи рублей. Поэтому для выплаты назначенной суммы ей понадобится не одна, а десятки жизней.

«Если бы она его (штраф. — Прим. ред.) начала платить за 300 лет до основания Москвы, прошло бы татаро-монгольское иго, наполеоновская вся эта история, Первая мировая, Вторая мировая, Советский Союз бы распался, где-то в наши дни бы она, наверное, его заплатила. От тысячи до 1200 лет», — уточнил юрист.

Недовольны все

Заседание Московского суда, где рассматривались апелляционные жалобы, прошло в закрытом режиме. Приговор по делу Лерчек остался без изменений. Обе стороны изначальным решением суда остались недовольны.

Прокуратура добивалась увеличения назначения Чекалиной до шести лет лишения свободы условно, увеличения срока запрета на деятельность в интернете с трех до пяти лет и повышения суммы штрафа до 1,2 миллиарда рублей.

Сторона защиты Лерчек просила отменить предыдущее решение суда, а уголовное дело в отношении ее прекратить в связи с отсутствием события и состава преступлений.

В январе 2026 года бывший муж Лерчек Артем Чекалин по этому же делу был приговорен к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 194 миллионов рублей. Он также подавал апелляцию. Адвокаты просили смягчения приговора. Но суд на заседании 21 октября оставил решение прежней инстанции в силе.

Разрешение на лечение

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Кроме отмены приговора, адвокаты Лерчек просили разрешение на выезд блогера в Китай для продолжения лечения онкологического заболевания. Одна из клиник Поднебесной уже ей направила официальное приглашение.

Второй адвокат Лерчек, Артем Ковыршин, отметил, что у его подзащитной теоретически была возможность выехать из страны до того, как в силу вступил ее приговор.

«Выезд в любом случае ограничен самим фактом осуждения и наличии в настоящий момент приговора, вступившего в силу. До этого момента, в общем-то, выезд ограничен не был», — пояснил юрист.

Однако фактически это реализовать было сложно, так как у Чекалиной забрали загранпаспорт, который до сих не был возвращен хозяйке.

На самом заседании Лечек не присутствовала из-за ухудшения состояния здоровья. По словам юристов, она планировала приехать в суд, но не получилось. Ей были назначены медицинские процедуры.

В марте 2026 года, после рождения четвертого ребенка, у блогера был диагностирован рак желудка четвертой стадии с метастазами. Чекалина проходила лечение, в том числе и химиотерапию.

Осенью у нее начались сильные боли в спине. Обследование выявило новый рост метастазов.

«К сожалению, исследование показало, что метастазы начали расти по всему телу: в надпочечниках, яичниках, легких. Рак прогрессирует с новой силой. У меня есть только одно желание — быть с семьей, смотреть, как растут мои дети. Я не хочу умирать, хочу жить долго. Хочу победить рак», — сообщила Чекалина на своей странице в социальных сетях.

Интернет-знаменитость рассматривает возможность лечения в Китае при помощи CAR-T-терапии (метода клеточной и иммунотерапии). Она основана на том, что собственные Т-лимфоциты перепрограммируют в лаборатории. После этого у них появляется способность распознавать и уничтожать раковые клетки.

Ранее онколог-химиотерапевт Владислав Евсеев пояснил, что CAR-T-терапия не является универсальным методом лечения онкологических заболеваний. Технология требует подбора конкретной мишени в опухоли и постоянного наблюдения специалистов.

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