Дочь Бориса Немцова* заочно приговорили к четырем годам колонии общего режима

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Жанна живет в Германии, и срок начнет исчисляться только с момента ее задержания или экстрадиции.

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно приговорил Жанну Немцову* к четырем годам колонии общего режима. Дело связано с руководством организацией, признанной нежелательной в России. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Суд также запретил Немцовой администрировать интернет-ресурсы в течение восьми лет. Поскольку приговор вынесен заочно, срок наказания будет исчисляться с момента ее задержания на территории России или экстрадиции.

В прениях сторон обвинение просило назначить Немцовой пять лет лишения свободы и запретить администрировать сайты в интернете на десять лет. Суд назначил более мягкое наказание.

Дело было возбуждено в связи с деятельностью «Фонда Бориса Немцова за свободу»**, который в 2024 году признали нежелательной организацией в России. По версии обвинения, Немцова продолжила руководить фондом после включения его в соответствующий реестр.

Прокуратура также ссылалась на то, что Жанна знала о признании организации нежелательной. Как было заявлено в суде, она сама говорила об этом в интервью одному из СМИ Нижнего Новгорода.

Адвокат обвиняемой Алексей Цветков не согласился с позицией обвинения. По его словам, следствие не провело необходимой экспертизы и не представило документы, подтверждающие, что Немцова является руководителем фонда. Сейчас она проживает в Германии.

«Фонд Бориса Немцова за свободу»** базируется в Бонне и занимается образовательными, культурными и экспертными проектами.

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*— включен в реестр иностранных агентов РФ.

* *— организация признана нежелательной на территории РФ.