Вызывает рак? Ученые предупредили об опасности лапши быстрого приготовления

Фото: 5-tv.ru

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Привычную одноразовую упаковку лучше заменить обычной посудой.

Обычная лапша быстрого приготовления в одноразовых стаканчиках может стать дополнительным источником микропластика в рационе. Работа опубликована в научном журнале Journal of Food Composition and Analysis.

Исследователи Китайского сельскохозяйственного университета в Пекине обнаружили, что при заливании горячей водой упаковка выделяет сотни микроскопических пластиковых частиц. В среднем в одном образце ученые обнаружили около 318 частиц микропластика. При этом загрязнение было выявлено во всех исследованных стаканчиках.

Как микропластик попадает в лапшу

Для эксперимента специалисты приобрели лапшу быстрого приготовления десяти популярных брендов, представленных на рынках Китая, Японии, Южной Кореи и Таиланда.

От каждого производителя исследователи взяли по два образца. Всего были протестированы 20 стаканчиков. Условия приготовления постарались максимально приблизить к бытовым.

В каждую емкость налили около 500 миллилитров воды температурой 95 градусов. Затем стаканчики накрыли фольгой на 15 минут, после чего оставили открытыми еще на 20 минут.

После перемешивания жидкости ученые исследовали ее состав.

Во всех 20 образцах обнаружили микропластик. Средний показатель составил примерно 318 частиц на стаканчик.

Однако эксперимент продолжался дольше, чем обычно требуется для приготовления лапши, поэтому результаты не позволяют точно определить, сколько микропластика выделяется при стандартном заваривании.

Почему даже бумажная упаковка может быть опасна

Исследователи установили, что среди обнаруженных частиц преобладали синтетические волокна и полиэтилен. Последний широко применяется при производстве пищевой упаковки.

Особенность одноразовых стаканчиков заключается в том, что даже при бумажной внешней поверхности они нередко имеют внутренний пластиковый слой.

Он защищает упаковку от намокания и позволяет удерживать горячую жидкость. Однако при контакте с нагретой водой этот материал может становиться источником пластиковых частиц.

С помощью электронного микроскопа специалисты также обнаружили очень мелкие фрагменты, размеры которых составляли десятки нанометров. Такие частицы невозможно увидеть невооруженным глазом.

Сколько микропластика можно съесть за неделю

Чтобы оценить возможное воздействие на потребителей, ученые дополнительно опросили 40 человек в возрасте от 18 до 50 лет. Половину участников составили студенты, другую половину — офисные сотрудники.

Исследователи выяснили, насколько часто представители этих групп употребляют лапшу быстрого приготовления в одноразовых стаканчиках. На основании полученных ответов специалисты рассчитали предполагаемое количество микропластика, которое может поступать в организм вместе с такой пищей.

По их оценкам, студенты могли получать около 517 частиц в неделю, а офисные сотрудники — примерно 119. Разница объяснялась частотой употребления продукта.

Чем опасен микропластик для здоровья

Несмотря на результаты исследования, специалисты пока не могут точно определить, какое влияние обнаруженные частицы оказывают на здоровье человека.

Авторы работы отметили, что для микропластика до сих пор не установлен общепринятый допустимый уровень еженедельного потребления.

Поэтому количество частиц, выявленное в стаканчике лапши, нельзя напрямую сопоставить с установленным безопасным или опасным порогом.

Кроме того, исследователи признали ряд ограничений эксперимента. Например, синтетические волокна обнаружили даже в пустых контрольных образцах. Это может свидетельствовать о возможном загрязнении материалов во время лабораторных процедур.

Еще одна особенность связана с методами измерения. Применявшийся способ анализа не позволял надежно учитывать частицы размером менее 20 микрометров.

Поэтому общее количество микропластика в образцах могло быть выше полученных значений. В то же время продолжительное воздействие горячей воды могло привести к большему выделению частиц, чем при обычном приготовлении продукта.

Как приготовить лапшу, чтобы уменьшить контакт с пластиком

Авторы исследования считают, что использование одноразовых стаканчиков следует по возможности сокращать, отдавая предпочтение альтернативной посуде.

Один из наиболее простых вариантов — пересыпать сухую лапшу и приправы в термостойкую стеклянную или керамическую миску перед добавлением горячей воды. При этом необходимо учитывать рекомендации производителя по количеству жидкости и способу приготовления.

Другой вариант — выбирать лапшу, предназначенную для приготовления на плите. В таком случае продукт можно сварить в кастрюле, а затем переложить в обычную тарелку.

Если используется микроволновая печь, следует выбирать посуду, подходящую для такого нагрева, и соблюдать инструкцию к продукту.

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