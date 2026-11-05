«Португалия останется во мне»: Роналду официально ушел из национальной сборной

Фото, видео: www.globallookpress.com/Vegard GrÃƒËœTt; Instagram*/cristiano; 5-tv.ru

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Он был капитаном команды с 2007 года.

Легендарный футболист Криштиану Роналду официально ушел из сборной Португалии. Соответствующее заявление он сделал в соцсетях.

«Португалия навсегда останется во мне», — написал чемпион, опубликовав видеоролик с нарезкой матчей со своим участием.

За свою карьеру Роналду успел завоевать «Золотой мяч всех времен». Он дебютировал в сборной Португалии в августе 2003 года. С 2007 года он был капитаном команды, под его командованием португальцы выиграли чемпионат Европы 2016 года, Лигу наций УЕФА, выиграли серебряные и бронзовые медали континентального первенства, а также заняли третье место на Кубке конфедераций в России в 2017 году.

Чемпион является рекордсменом на уровне национальных сборных за всю историю футбола как по числу матчей — 217, так и по количеству забитых мячей — 135 на уровне национальных сборных за всю историю футбола. Также он — лучший в истории чемпионатов Европы, где забил 14 мячей.

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