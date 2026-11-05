Месяц тестостерона: почему в ноябре отмечаются сразу два Дня мужчин

Фото: www.globallookpress.com/Cold River Productions

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У каждого из этих праздников своя история и свои задачи.

В ноябре мир отмечает сразу два дня, посвященных мужчинам. Почему так получилось и чем эти два праздника отличаются друг от друга, пишет URA.RU.

В первую субботу ноября, в 2026 году это будет седьмое число, отмечается Всемирный день мужчин. А спустя 12 дней, 19 ноября, пройдет Международный день мужчин.

Эти два праздника появились независимо друг от друга. Первым, в 1999 году, был учрежден Международный мужской день. Его инициатором стал житель Таиланда, историк, преподаватель Университета Вест-Индии Джером Тилуксингх.

Эту дату он выбрал неслучайно. 19 ноября отмечал день рождения его отец, который был основным примером для подражания Тилуксингха.

Главная цель праздника — обратить внимание на вклад мужчин в развитие общества и семьи, на вопросы мужского физического и психологического здоровья, а также на воспитание мальчиков и формирование у них положительных ролевых моделей.

В той или иной форме этот праздник поддерживают более 60 стран мира.

Через год, в 2000-м, в Австралии, по инициативе андрологов (врачей, которые специализируются на мужском репродуктивном здоровье. — Прим.ред.) Венского университета был учрежден Всемирный день мужчин. Одним из основателей стал австрийский писатель и журналист Георг Киндель. Он изучал гормональные изменения и особенности мужского организма. Позднее к этой инициативе присоединился бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Первое празднование прошло в 2000 году в венском дворце Хофбург. В рамках Всемирного дня мужчин проходит вручение престижной международной награды — The World Awards. Среди лауреатов есть такие известные личности, как: актеры Майкл Дуглас, Морган Фриман, а также телеведущий Ларри Кинг.

Идея праздника — не только обратить внимание на особенности организма мужчин, но и необходимость борьбы с мужской агрессией, отказ от культа насилия и поощрение мужчин, которые меняют мир ненасильственным путем.

Ранее осенью в России отмечали День отца. Папам традиционно посвящают третье воскресенье октября. В 2026 году это было 18 октября.

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