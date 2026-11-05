Сотни акций по всей стране: во Франции началась новая волна протестов школьников

Фото, видео: Reuters/Abdul Saboor; 5-tv.ru

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Общенациональная забастовка уже сказывается на работе транспорта.

Внимание французских властей приковано к новой волне школьных протестов, которая разгорается в эти минуты. Демонстранты заполонили центр Парижа. Они жгут дымовые шашки и выстраивают баррикады на дорогах. Манифестанты взяли в осаду несколько лицеев и университетов. Что происходит во французской столице — увидел корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Начало новой волне протестов положено. С восьми утра — вот такие стихийные шествия школьников, возле учебных заведений усиленные наряды полиции.

Школьников, которые не пошли на уроки, можно было наблюдать на улице возле Лен-Буше и университета Пантеон-Ассас. Где-то уже блокируют вход и забираются на мусорные баки, где-то стихийное скопление учеников возле входа. И пока обходится без столкновений.

Общенациональная забастовка уже сказывается на работе транспорта. Пригородные поезда ходят по сокращенному расписанию. В Париже с одиннадцати часов объявлено закрытие сразу 25 станций метро.

«Как родители учеников, мы объединились, чтобы защитить наших детей, поскольку, как и все остальные, видели по телевизору кадры полицейского насилия», - сказала мать ученика старших классов Жюли Суман.

По всей стране заявлено несколько сотен протестных акций. Крупнейшую ожидают в столице. Врачи, учителя, пожарные, работники транспорта, авиадиспетчеры, портовые рабочие, госслужащие — затронуты практически все отрасли. Основное требование демонстрантов можно сформулировать одним предложением: зарплаты должно хватать на достойную жизнь.

«Все труднее сводить концы с концами. По сути, мы сталкиваемся с проблемой, когда заработка от собственного труда уже недостаточно для достойной жизни. Именно это послание сегодня будет адресовано государству», — сказала генеральный секретарь Французской демократической конфедерации труда Марилиз Леон.

Но сейчас между профсоюзами и властями развернулся другой спор — о маршрутах шествий. Их приходится оспаривать буквально до последнего часа. Демонстранты намеревались пройти к госучреждениям и органам власти, где и принимаются непопулярные бюджетные решения. Но префектуры ограничивают доступ к административным кварталам. Аналогичные споры идут не только в Париже, но и в Тулузе и Нанте.

Власти опасаются повторения октябрьских погромов и разграблений магазинов. По всей Франции, согласно объявленным планам, мобилизуют до 70 тысяч полицейских и жандармов. В Париже готовятся особые республиканские роты безопасности, мобильная жандармерия, наблюдение с воздуха.

С улиц убирают мусорные контейнеры и строительные ограждения — все, что может превратиться в баррикады. Владельцам кафе рекомендовано убрать уличную мебель.

К полудню начинает работу кризисный штаб — словно готовятся не к протестам, а к новым городским боям. Последствия которых до сих пор можно наблюдать по всему Парижу.

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