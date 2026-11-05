Гонорар Кадышевой пошел вниз: продюсер объяснил спад интереса к певице

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Еще недавно артистка пользовалась повышенным спросом, однако теперь ситуация изменилась.

Стоимость выступлений народной артистки России Надежды Кадышевой начала снижаться после завершения очередной волны ее популярности в интернете. Продюсер Павел Рудченко считает, что интерес аудитории к певице постепенно возвращается к привычному уровню. Об этом он сообщил в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, Кадышева пережила вторую волну популярности благодаря активному обсуждению в сети, стримам и мемам. Однако такой интерес не может сохраняться постоянно.

«Волна популярности не держится вечно. Сейчас уже приходит определенное остывание рынка в отношении непосредственно данной персоны», — пояснил Рудченко.

Продюсер отметил, что певица стала реже появляться в стримах, а мемов с ее участием практически не осталось. На этом фоне снизились и востребованность артистки, и стоимость ее выступлений.

По прогнозу Рудченко, гонорар Кадышевой, который в СМИ оценивали в десять миллионов рублей, может уменьшиться еще сильнее. Одновременно должно сократиться и количество мероприятий с ее участием. В итоге певица, вероятно, вернется к более спокойному графику, который был у нее до второй волны популярности.

При этом снижение гонораров не означает, что Кадышева потеряла интерес со стороны заказчиков. Она вошла в число самых востребованных артистов для новогодних корпоративов. В этот список также попали Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Стас Михайлов и Григорий Лепс.

Источник отметил, что в этом году вырос спрос и на исполнителей, которые были особенно популярны в 1990-х и 2000-х годах.

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