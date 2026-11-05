«Мне все равно»: Ягудин жестко высказался о покойном отце

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Олимпийский чемпион почти не знал родителя, который уехал в Германию и десятилетиями не участвовал в его жизни.

Заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин резко высказался о смерти отца, которого практически не знал. Фигурист признался, что не испытывает сожаления из-за его ухода. Об этом рассказали в StarHit. По словам спортсмена, все заботы о его воспитании взяла на себя мать.

О смерти Константина Ахметовича Ягудин узнал в начале 2026 года. Примерно в марте с ним связалась незнакомая женщина и сообщила, что отец умер от рака 1 января в Германии. Выяснилось, что мужчина все это время жил за границей, состоял в браке, но других детей у него не было.

«Мне все равно. Ну, жалко, что еще сказать, но я его не знаю. Видел пару раз. И многие не понимают этого состояния, но мне абсолютно все равно, где он, с кем он, умер или не умер, потому что его и не было в моей жизни. А для того, чтобы тосковать или сожалеть о чем-то, нужно хоть как-то привязаться», — объяснил спортсмен.

Ягудин подчеркнул, что не испытывает к отцу ни злости, ни обиды. По его словам, если бы родитель захотел общаться, у них могла бы сложиться другая история. Но каждый сам выбирает свою судьбу, и Константин Ахметович сделал свой выбор.

Родители Алексея расстались, когда мальчику было около четырех лет. Воспоминаний о родителе у фигуриста осталось настолько мало, что он может перечислить их буквально по пальцам.

Однажды отец приехал к семье и подарил матери шампунь. В другой раз оставил сыну альбомы с марками. Еще одна встреча прошла на даче, где они вместе косили крапиву и представляли, что сражаются с врагами. Ягудин также вспоминает немецкую железную дорогу, которая ему особенно понравилась.

В 2003 году Константин Ахметович неожиданно позвонил сыну и поздравил с олимпийской победой, которую тот одержал годом ранее в Солт-Лейк-Сити. Ягудин даже напомнил отцу, что тот немного опоздал с поздравлениями.

«Я говорю: «Пап, год прошел», — рассказал спортсмен.

Во время разговора мужчина предложил наладить отношения, однако продолжения эта история не получила.

Сам Ягудин признавался, что в детстве почти не думал об отсутствии отца. Однажды он спросил мать, нет ли у него где-нибудь брата или сестры.

«Я помню, мы как-то шли на электричку, и я говорю маме: „А может, у меня сестренка или братик там?“ Вот именно в этом направлении я думал. Мама тогда жестко сказала: „Нет“. Все. Я не помню вообще ни одной секунды своей жизни, чтобы я думал: „Блин, а у этих полные семьи, есть папа, вон какие отношения у них“. Я абсолютно не придумываю сейчас», — добавил олимпийский чемпион.

Алексей Ягудин-отец

Главной опорой в детстве для фигуриста стала мать. Именно она решила отдать сына в спорт, когда тот часто болел простудными заболеваниями. Зоя Алексеевна внимательно следила за тренировками и требовала от Алексея полной отдачи. По словам спортсмена, недостатка в заботе и внимании он не ощущал, хотя фактически его воспитывал один родитель.

Однако собственным детям Ягудин такого детства не желает. Вместе с супругой, фигуристкой Татьяной Тотьмяниной, он воспитывает двух дочерей и убежден, что ребенку необходимы оба родителя.

При этом спортсмен не изображает семейную жизнь безоблачной. Он признает, что они с женой совершенно разные люди, а за годы совместной жизни между ними, как и в любой семье, случаются ссоры. Иногда супруги даже задаются вопросом, как им вообще удалось встретиться и столько лет быть вместе.

«Я семейный не потому, что так надо, а потому, что мне приятно. Я кайф того, что есть и жена, и есть дети, что мы стараемся. Да, это тяжело. Да, ссоры есть, особенно, когда ты не один год живешь с человеком. Мы с супругой смотрим друг на друга и задаемся вопросом: „А как мы с тобой вообще живем? Мы абсолютно разные. Как мы встретились? Как мы вообще соединились?“ Но все равно задача — чтобы дети были счастливы, мы поругаемся и в соседней комнате, но найдем компромисс» — поделился Алексей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.